Один з ініціаторів фактично скасування антикорупційної реформи Конституційним судом Григорій Суркіс погасив кредит на загальну суму в 100 мільйонів гривень. І це в той час поки доступ до декларацій був закритий.

Раніше нардеп від "Опозиційної платформи" офіційно мав лише один кредит на мільйон євро від афілійованої з ним же англійської компанії. Про це пише 24 канал.

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За період, поки реєстр був закритий, інформацію туди подав також 5-й президент Петро Порошенко. Він задекларував 22 мільйони гривень дивідендів від свого інвестиційного фонду через майже годину після того, як доступ обмежили.

До слова, Григорій та Ігор Суркіси продовжують судитись через націоналізацію "Приватбанку". Адже у 2016 році Нацбанк визнав їх співвласниками цього банку, а депозити братів конвертували у капітал банку. Суркіси вимагають, аби українські суди скасували це рішення.

Довідка. 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційним покарання за брехню у декларуванні чиновників та суддів. А 28 жовтня НАЗК закрило доступ до реєстру електронних декларацій. Однак 29 жовтня уряд зобов'язав невідкладно відновити доступ, тому ввечері того ж дня реєстр знову запрацював.