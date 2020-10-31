Суркіс погасив кредит на суму 100 мільйонів гривень
Один з ініціаторів фактично скасування антикорупційної реформи Конституційним судом Григорій Суркіс погасив кредит на загальну суму в 100 мільйонів гривень. І це в той час поки доступ до декларацій був закритий.
Раніше нардеп від "Опозиційної платформи" офіційно мав лише один кредит на мільйон євро від афілійованої з ним же англійської компанії. Про це пише 24 канал.
Більше тут Судді, Суркіс і Порошенко: у реєстр декларацій вносили зміни, поки він був закритий
За період, поки реєстр був закритий, інформацію туди подав також 5-й президент Петро Порошенко. Він задекларував 22 мільйони гривень дивідендів від свого інвестиційного фонду через майже годину після того, як доступ обмежили.
До слова, Григорій та Ігор Суркіси продовжують судитись через націоналізацію "Приватбанку". Адже у 2016 році Нацбанк визнав їх співвласниками цього банку, а депозити братів конвертували у капітал банку. Суркіси вимагають, аби українські суди скасували це рішення.
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