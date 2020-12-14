З початку грудня гривня виросла до долара США на 2%.

Офіційний курс гривні Національний банк України на понеділок, 14 грудня 2020, зафіксований на позначці 27,97 гривень за долар.

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Основні причини, на мій погляд:

1. Давно очікувана і досить вдала поїздка Голови НБУ Кирила Шевченка за океан для пошуку взаєморозуміння. Після закінчення візиту правління Нацбанку ухвалило рішення про повернення частини повноважень заступникам Голови – Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу.

2. Залучення понад €600 млн від Євросоюзу та чутки про розміщення євробондів. Очікування були підтверджені Мінфіном ввечері минулої п'ятниці – залучено 600 млн доларів під 6,2% з погашенням у 2033 році.

3. Відновлення суттєвого апетиту іноземних інвесторів до українського гривневого державного боргу. Цього тижня Мінфін продав гривневі Облігації внутрішньої державної позики України на суму понад 10 млрд гривень, зокрема, іноземці дали більше 2 млрд гривень.

4. Остаточна (якщо в Україні буває щось остаточне) відмова від емісійного фінансування дефіциту бюджету Національним банком. За рахунок здійснених запозичень цього тижня Міністерство фінансів України залучило до скарбниці понад 50 млрд гривень, що закрило половину "діри" бюджету 2020 року.

5. Швидке зростання біржових цін на залізну руду (понад 10% за тиждень) – одну із основних статей українського експорту. Також досить сприятлива зовнішньоекономічна кон'юнктура на інші сировинні товари.

6. Ухвалення закону про покарання за незаконне збагачення та позитивна взаємодія з Венеційською комісією, що дає реальні підстави для відновлення співпраці з МВФ.

Наслідком може стати подальше посилення курсу гривні до іноземних валют. Зокрема, після отримання наступного траншу від МВФ гривня може вирости до долара до позначки 27 гривень за долар протягом січня.

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Ще раз повторю пораду минулого тижня – не нехтуйте гривнею як валютою частини свого інвестиційного кошика. Це не значить, що треба бігти продавати всі іноземні активи. Це значить, що 30-50% активів мають бути в гривневих інструментах. Важливо, щоб дохідність за ними перевищувала очікувану інфляцію (5-8%).

Цей текст є вираженням моєї особистої думки. Зазначені рекомендації не є гарантією і можуть не відповідати стратегіям деяких категорій інвесторів.

Джерело: Facebook