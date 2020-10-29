Рішення Конституційного суду щодо скасування електронних декларацій має довгостроковий негативний вплив на економіку. Це підриває співпрацю України з МВФ і може призвести до стрімкого падіння гривні.

Втім поки що цей сценарій щодо національної валюти не реалізувався. Відтак наразі рішення КСУ не вплинуло на поточний курс гривні. Про це в ефірі 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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Курс гривні 29 жовтня обвалився до трирічного мінімуму. За словами експерта, наразі на валютному ринку відбуваються ті процеси, які були й раніше. Зокрема, поступове послаблення гривні.

Є такі самі кроки, які були вчора чи 3 тижні тому. Поки що через це рішення суду на валютному ринку не нічого не сталося,

– зауважив він.

Однак Сергій Фурса наголосив, що "гривня в середньостроковій та довгостроковій перспективі через це може сильно впасти". Адже рішення Конституційного суду підриває співробітництво України з МВФ.

Міжнародний валютний фонд є гарантом макроекономічної стабільності нашої держави, відтак це створює передумови до стрімкої девальвації та кризи.

Перспективи щодо наступного траншу від МВФ

На думку інвестиційного банкіра, відтермінування траншу від МВФ – це сильний удар по гривні. Адже зараз співпраця України з МВФ заморожена сильно. Через це заморожена співпраця з ЄС, зі Світовим банком.

"Мені зараз важко уявити, як українська влада за короткий проміжок часу відіграє назад те, що вона вже наробила. Найближчим часом у нас не буде співпраці з МВФ", – прокоментував він.

І підсумував, що в Україні продовжиться тренд на послаблення гривні.

Що відомо про рішення Конституційного суду

27 жовтня під час закритого засідання Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу про декларування недостовірної інформації.

КСУ визнав "неконституційною" кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Відповідний позов подали народні депутати від ОПЗЖ і групи "За майбутнє".

Після рішення суду з'явилася інформація про можливе скасування безвізового режиму Євросоюзу з Україною.

Крім того, через таке рішення КС в Україні не зможуть завершити місцеві вибори. Адже перевірка декларацій є обов'язковою перед призначенням голів обласних, районних рад і їхніх заступників.

​Сергій Фурса пояснив, як вплине рішення КСУ на курс гривні: