Гривня може сильно впасти через рішення Конституційного суду, – Фурса
Рішення Конституційного суду щодо скасування електронних декларацій має довгостроковий негативний вплив на економіку. Це підриває співпрацю України з МВФ і може призвести до стрімкого падіння гривні.
Втім поки що цей сценарій щодо національної валюти не реалізувався. Відтак наразі рішення КСУ не вплинуло на поточний курс гривні. Про це в ефірі 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.
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Курс гривні 29 жовтня обвалився до трирічного мінімуму. За словами експерта, наразі на валютному ринку відбуваються ті процеси, які були й раніше. Зокрема, поступове послаблення гривні.
Є такі самі кроки, які були вчора чи 3 тижні тому. Поки що через це рішення суду на валютному ринку не нічого не сталося,
– зауважив він.
Однак Сергій Фурса наголосив, що "гривня в середньостроковій та довгостроковій перспективі через це може сильно впасти". Адже рішення Конституційного суду підриває співробітництво України з МВФ.
Міжнародний валютний фонд є гарантом макроекономічної стабільності нашої держави, відтак це створює передумови до стрімкої девальвації та кризи.
Перспективи щодо наступного траншу від МВФ
На думку інвестиційного банкіра, відтермінування траншу від МВФ – це сильний удар по гривні. Адже зараз співпраця України з МВФ заморожена сильно. Через це заморожена співпраця з ЄС, зі Світовим банком.
"Мені зараз важко уявити, як українська влада за короткий проміжок часу відіграє назад те, що вона вже наробила. Найближчим часом у нас не буде співпраці з МВФ", – прокоментував він.
І підсумував, що в Україні продовжиться тренд на послаблення гривні.
Що відомо про рішення Конституційного суду
- 27 жовтня під час закритого засідання Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу про декларування недостовірної інформації.
- КСУ визнав "неконституційною" кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.
- Відповідний позов подали народні депутати від ОПЗЖ і групи "За майбутнє".
- Після рішення суду з'явилася інформація про можливе скасування безвізового режиму Євросоюзу з Україною.
- Крім того, через таке рішення КС в Україні не зможуть завершити місцеві вибори. Адже перевірка декларацій є обов'язковою перед призначенням голів обласних, районних рад і їхніх заступників.
Сергій Фурса пояснив, як вплине рішення КСУ на курс гривні: