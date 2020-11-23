Гривня втрачає позиції: Фурман розповів, як вплине подешевшання нацвалюти на відносини з МВФ
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок. Падіння відбувається на тлі проблем у відносинах з МВФ. Однак зараз тривають перемовини й цілком можливо ми таки отримаємо транш.
Таку думку висловив Василь Фурман, заступник Голови ради Національного банку України. В ефірі 24 каналу він також зазначив, що відносини з МВФ налагоджуються.
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З чим пов'язане здешевлення гривні
Як пояснив Фурман, Нацбанк проводить політику "плаваючого" обмінного курсу. Він визначається ринком – тобто, попитом та пропозицією.
Цьогоріч Нацбанк викупив понад 4, 5 мільярдів доларів для поповнення золотовалютних резервів. разом з тим продав близько 3,8 мільярда доларів,
– наголосив Фурман.
Відповідно, за його словами, те, що гривня впала на 10 копійок – це нічого незвичайного. Якщо говорити про 2020 рік в цілому, то можна бачити тренди, коли гривня посилювалась і послаблювалась.
Що впливає на курс гривні?
- Ціни на експорт. Вони зараз є стабільними й зростає.
- Локдаун. Він теж позитивно впливає на курс гривні, бо туристична галузь раніше викуповувала щорічно приблизно 8 мільярдів доларів.
Відносини з МВФ
За словами Фурмана, у питаннях щодо відносин з МВФ потрібно бути максимально об'єктивним. Він вважає, що ситуація налагоджується. Очільник НБУ літав до Вашингтона кілька тижнів тому.
"Ті структурні маяки, які стояли перед нами, – виконані. Зрозуміло, що є деякі питанні, пов'язанні з рішеннями КСУ. Зараз тривають дискусії. На мою думку, місія (транш від МВФ – 24 канал) може бути", – вважає Фурман.
Якщо з допомоги не буде – то нічого надзвичайного не відбудеться, зазначив заступник голови Ради Нацбанку.
Співпраця України та МВФ: останні новини
- У червні МВФ погодив кредит для України stand-by на 5 мільярдів доларів за 1,5 року.
- Гроші мали надіслати у 4 траншах. Перший у розмірі 2,1 мільярда дали майже одразу.
- До кінця 2020 мали надійти ще два, і останній – у 2021.
- Однак процес призупинений, тому що в МФВ стурбовані конституційною кризою, яка є в Україні. Зокрема, тим, що КСУ скасував покарання для чиновників за брехню у деклараціях.
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