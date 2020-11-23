Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок. Падіння відбувається на тлі проблем у відносинах з МВФ. Однак зараз тривають перемовини й цілком можливо ми таки отримаємо транш.

Таку думку висловив Василь Фурман, заступник Голови ради Національного банку України. В ефірі 24 каналу він також зазначив, що відносини з МВФ налагоджуються.

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З чим пов'язане здешевлення гривні

Як пояснив Фурман, Нацбанк проводить політику "плаваючого" обмінного курсу. Він визначається ринком – тобто, попитом та пропозицією.

Цьогоріч Нацбанк викупив понад 4, 5 мільярдів доларів для поповнення золотовалютних резервів. разом з тим продав близько 3,8 мільярда доларів,

– наголосив Фурман.

Відповідно, за його словами, те, що гривня впала на 10 копійок – це нічого незвичайного. Якщо говорити про 2020 рік в цілому, то можна бачити тренди, коли гривня посилювалась і послаблювалась.

Що впливає на курс гривні?

Ціни на експорт. Вони зараз є стабільними й зростає. Локдаун. Він теж позитивно впливає на курс гривні, бо туристична галузь раніше викуповувала щорічно приблизно 8 мільярдів доларів.

Відносини з МВФ

За словами Фурмана, у питаннях щодо відносин з МВФ потрібно бути максимально об'єктивним. Він вважає, що ситуація налагоджується. Очільник НБУ літав до Вашингтона кілька тижнів тому.

"Ті структурні маяки, які стояли перед нами, – виконані. Зрозуміло, що є деякі питанні, пов'язанні з рішеннями КСУ. Зараз тривають дискусії. На мою думку, місія (транш від МВФ – 24 канал) може бути", – вважає Фурман.

Якщо з допомоги не буде – то нічого надзвичайного не відбудеться, зазначив заступник голови Ради Нацбанку.

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