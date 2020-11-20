В ніч на 20 листопада у Гродно вибухнув автомобіль міліціонера. Особисті дані чоловіка нібито були розміщені в одному з телеграм-каналів, що пов’язують з опозицією Білорусі.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом інциденту. Про це пише пресслужба Слідчого комітету Білорусі.

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Встановлено, що невідомі пошкодили автомобіль Skoda, що належить 41-річному місцевому жителю. Біля автомобіля були сліди горіння. Встановлено ознаки вибуху. Також пошкоджені 3 авто поруч. Чоловік пояснив, що він є чинним співробітником міліції і раніше докладні дані про нього були розміщені в одному з радикальних телеграм-каналів,

– мовиться у повідомленні.

Зараз правоохоронці призначили експертизи щодо вилучених об'єктів, допитали потерпілих і свідків та вилучили записи камер відеоспостереження.



Пошкоджений вибухом автомобіль

Момент вибуху автомобіля: відео​

Зауважимо, що днями Комітет держбезпеки Білорусі вніс у список людей, причетних до тероризму, двох засновників телеграм-каналу NEXTA. Це ключовий засновник Степан Путило й колишній головний редактор Роман Протасевич. Сам телеграм-канал NEXTA був рушієм й основним джерелом правдивої інформації від початку протестів.

Загалом і самі білоруси, і світ фактично мають можливість дізнаватися про події у країні завдяки незалежним телеграм-каналам. Саме тому під час наймасштабніших протестів та при спробах їх придушити влада блокує інтернет.

Зверніть увагу! Наприкінці жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що проти країни ведуть "вже не лише інформаційну війну, а й терористичну". Так він найімовірніше назвав протестні рухи та страйки, що з новою силою спалахнули у країні.

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