У Гродно підірвали автівку міліціонера з "чорного списку" опозиції, – Слідчий комітет Білорусі
В ніч на 20 листопада у Гродно вибухнув автомобіль міліціонера. Особисті дані чоловіка нібито були розміщені в одному з телеграм-каналів, що пов’язують з опозицією Білорусі.
Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом інциденту. Про це пише пресслужба Слідчого комітету Білорусі.
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Встановлено, що невідомі пошкодили автомобіль Skoda, що належить 41-річному місцевому жителю. Біля автомобіля були сліди горіння. Встановлено ознаки вибуху. Також пошкоджені 3 авто поруч. Чоловік пояснив, що він є чинним співробітником міліції і раніше докладні дані про нього були розміщені в одному з радикальних телеграм-каналів,
– мовиться у повідомленні.
Зараз правоохоронці призначили експертизи щодо вилучених об'єктів, допитали потерпілих і свідків та вилучили записи камер відеоспостереження.
Пошкоджений вибухом автомобіль
Момент вибуху автомобіля: відео
Зауважимо, що днями Комітет держбезпеки Білорусі вніс у список людей, причетних до тероризму, двох засновників телеграм-каналу NEXTA. Це ключовий засновник Степан Путило й колишній головний редактор Роман Протасевич. Сам телеграм-канал NEXTA був рушієм й основним джерелом правдивої інформації від початку протестів.
Загалом і самі білоруси, і світ фактично мають можливість дізнаватися про події у країні завдяки незалежним телеграм-каналам. Саме тому під час наймасштабніших протестів та при спробах їх придушити влада блокує інтернет.
Більше про протести в Білорусі, ситуацію у країні тепер, заяви Лукашенка та опозиції – за посиланням.
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