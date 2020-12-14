Представники громадських організацій – об'єднання трудових колективів закладів вищої, передвищої та професійно-технічної освіти, ректори українських університетів звернулися з проханням до Президента України Володимира Зеленського призначити Сергія Шкарлета Міністром освіти та науки України.

Про це мовиться в їхньому зверненні до Президента України Володимира Зеленського, – пише "РБК-Україна".

За словами очільників громадських організацій трудових колективів освітньої галузі та ректорів, сьогодні працівники освіти та науки роблять все можливе, щоб в часи пандемії та складних фінансових умов зберегти науково-освітній потенціал держави та забезпечити його ефективне функціонування.

Проте, як зазначають автори звернення, відсутність уже протягом пів року повноправного очільника Міністерства освіти та науки завдають шкоди і освіті, і науці, а також негативно позначаються на авторитеті як самого міністерства, так і освітньої галузі в цілому.

Автори звернення переконані, що С.М. Шкарлет має значний управлінський досвід, фахово розуміє проблеми освіти. А як представник молодої генерації управлінців, поєднує риси інноваційності з професіоналізмом і патріотизмом. Вони переконують, що за час своєї роботи в міністерстві він знайшов порозуміння і з освітянами, і з науковцями, здобув їхню підтримку, та продовжив реформування галузі на конструктивних засадах.

На думку представників громадських об'єднань освітян, ректорів вищих освітніх закладів відсутність повноправного міністра, а також прийняті зміни в рамках децентралізації, викликають занепокоєння в подальшому просуванню реформ, оскільки фактично позбавляють керівника галузі в статусі тимчасово виконуючого обов'язки міністра більшості важелів впливу на формування політики міністерства та вирішення кадрових питань, ще й напередодні закінчення бюджетного року. На їх думку, це створює загрози гальмування реформ галузі.