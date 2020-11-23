Громадянська війна на Шрі-Ланці була однією з найдовших війн на межі ХХ – ХХІ століття. Тут зародились пояси шахідів, а ще вперше терористи мали свій флот, авіацію і дитячі загони смертників.

Шрі-Ланка – далекий острів, який пересічному європейцю асоціювався раніше з цейлонським чаєм, а зараз переважно з екзотичним відпочинком. Тут є можливість поїздити на слонах, провідати чайні плантації і помилуватися древніми храмами. Або стати на дошку, завітавши до Мекки серферів, – затоки Аругам. Якщо спеціально не цікавитись, то мало що під час цього відпочинку розкриває інший бік. Є багато підстав називати острів чаю "островом жорстокості і страждань". Про це – у першій частині програми "Конфлікти" на 24 каналі.

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Досвід тамільських бойовиків перейняв навіть ІД

Впродовж 26 років Шрі-Ланка була охоплена жорстокою громадянською війною. Конфлікт на етнічно-релігійному підґрунті між сингалами і тамілами забрав сотні тисяч життів. Досвід тамільських бойовиків-смертників взяли на озброєння згодом арабські джихадисти та ІД.

Взагалі до початку конфлікту в Іраку у 2003 році, "тамільські тигри" здійснили більше терактів, ніж всі джихадисти разом взяті. Це була передова організація за кількістю терористів-смертників,

– розповів експерт Міжнародного центру досліджень проблем безпеки Олександр Коренков.

Війна, яка тривала понад чверть століття, перетворилася на кривавого "уробороса", який підживлював сам себе.

За словами доцента Інституту міжнародних відносин КНУ ім.Т.Шевченка Віктора Константинова, це теж сингальський націоналізм, який призводить до того, що терористичні дії, виступи одинаків або невеликих груп не припиняються. Однак сьогодні вони вже не обмежуються протистоянням сингалів і тамілів. Це вже протистояння всіх зі всіма.

Війна на Шрі-Ланці з 1983 по 2009 стала однією з найтриваліших громадянських війн новітньої історії світу. Розбираючи цей конфлікт, легко впізнаються паралелі з багатьма іншими гарячими точками на планеті.



Емблема "Тигрів визволення Таміл-Іламу" / Фото Sarawakvoice

Релігійне підґрунтя кривавої війни на Шрі-Ланці

Історично так склалося, що більшість населення Шрі-Ланки становлять сингали. На сьогодні це 75% населення острова. Сингальці переважно буддисти. І їхньою відмінністю є войовнича форма цієї релігії.

Зверніть увагу! Буддизм Хінаяна на противагу буддизму Махаяна – це так званий буддизм малої колісниці, Він передбачає визволення виключно для особи. Його прихильники доволі радикальні і, зокрема, передбачають активну боротьбу та дискримінацію проти мусульманської й християнської меншин

Релігію від політики духовні лідери не сильно розмежовують і повністю залежні від сингальської влади.

Таміли визнають індуїзм і становлять хоч і не найменшу, але все-таки національну меншість серед іншого населення острова.

Ситуація там ускладнилася тоді, коли британці почали завозити масову робочу силу з континентальної Індії – індійських тамілів,

– пояснив доценті Інституту міжнародних відносин КНУ ім.Т.Шевченка.

У відповідь на боротьбу сингальців за незалежність британці зробили ставку на тамілів. А гасло "розділяй і володарюй" тут втілилося в переведення сили антиколоніального бунту в русло взаємного конфлікту між сингальцями і тамілами.

Коли в 1948 році європейці виходили з Цейлону, то владу передали представникам більшості – сингалам.

Дискримінація індійських тамілів на острові

Віктор Константинов зауважив, що сингали намагалися вирішити проблему столітньої несправедливості з боку тамілів, змінивши кардинально ситуацію. Тобто, почавши проводити несправедливу політику щодо тамілів. І фактично виховали через покоління опір, з яким не могли впоратися впродовж декількох десятиліть.

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Перше, що зробив уряд незалежної Шрі-Ланки – почав дискримінаційну політику не проти місцевих тамілів, а проти індійських. Зокрема:

їх фактично позбавили громадянства;

заборонили право голосу;

заборонили використовувати тамільську мову;

перекрили доступ до освіти, що ставило хрест на мріях про кращу кар'єру.



Індійські таміли становлять меншість на Шрі-Ланці / Фото One Young World

На початку 70-х на острові відбулася освітня реформа, внаслідок якої доступ до університетів тамілам перекрили.

Для тамілів це було справжньою трагедією. Вони дуже цінують освіченість. І для них це було, дійсно, дуже болюче рішення. Тож молодь почала об'єднуватися в радикальні гуртки,

– зазначив Олександр Кореньков.

Переговори з сингальською верхівкою з вимогами припинити дискримінаційну політику тягнулися безрезультатно.

Діяльність радикальної організації "Нові тамільські тигри"

Безпорадність політиків підштовхнула до дій радикальні молодіжні кола. У світі почалася золота ера комуністичних революцій. І успіхи марксистів на Кубі, в Китаї, В'єтнамі взялися повторити таміли.

Свої права виборювали зі зброєю в руках, і цей спосіб був дієвішим, ніж пустопорожні розмови з владою, яка їх не чула. Так вважав Велупіллаї Прабхакаран. У 1972 він з однодумцями створив організацію "Нові тамільські тигри".



Виникнення організації "тамільські тигри" / Скриншот з відео

Свою діяльність "тамільські тигри" почали з терактів і пограбування банків.

У відповідь на це влада в Коломбо вводить на півострів Джафна військовий контингент. 23 липня 1983 року "Тигри визволення Таміліламу" напали на військовий патруль з 15 осіб.

З 15 військових вони вбили 13. При цьому зробили це особливо жорстоко і показово. Це було для того, щоб спровокувати соціальний вибух,

– пояснив експерт Міжнародного центру досліджень проблем безпеки.

У відповідь на цей напад на Шрі-Ланці почалася хвиля антитамільських погромів, у яких до 3 тисяч тамілів загинули.

Чорний Липень став фактично початком Першої Громадянської війни, в якій урядовим військам спротив чинили вже озброєні бійці тамільських організацій, основну роль серед яких відігравали "тамільські тигри".



Масові погроми на Шрі-Ланці в липні 1983 року / Архівне фото

Перша Іламська війна

Тамілам вдалося втримувати під цілковитим контролем значні території на півночі острова.

У них фактично була своя квазідержава, куди не могли пробитись урядові війська. Не партизанський загін, який ховався від збройних сил, а своя контрольована територія з судами, фінансовою системою, поліцією.

Впродовж 4 років урядові війська поступово відвойовували в "тамільських тигрів" території, і зрештою у 1987 затисли бойовиків на невеликому клаптику суші – провінції Джафна.

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І коли здавалося б, що тамілів зрівняють з землею силами регулярної армії, в конфлікт втрутилася Індія.

Втручання Індії у збройний конфлікт на Шрі-Ланці

Індійський фактор сильно впливав на події в Шрі-Ланці. На півдні Індії проживає майже 60 мільйонів тамілів. Від острівних родичів їх відділяє 50-кілометрова Полкська протока. І політика сингалів викликала в них однозначно негативну реакцію.

Позиція сингальської сингальської влади була така: у тамілів є власна батьківщина в Індії. І якщо вони хочуть нормально жити, хай забираються туди,

– прокоментував експерт центру політичних студій "Доктрина" Денис Москалик.

Для народу, який впродовж кількох століть жив на Шрі-Ланці, це, звісно, було неприпустимо.

Тому на території індійського штату Тамілнад з'являються тренувальні табори, де вишколи бойової підготовки проходили бійці "тигрів". За мовчазної згоди індійських спецслужб таміли озброювалися і набирали у свої загони людей.



Тамільські бойовики / Фото WordPress

Коли у 1987 році ланкійські війська затисли тамілів і це загрожувало остаточною розправою над повстанцями – прийшов час Великого Брата. Індійські таміли почали тиснути на свій уряд з вимогою втрутитись в конфлікт. Уряд Раджива Ганді, погрожуючи сингальській владі в Шрі-Ланці, змусив їх сісти з тамілами за стіл переговорів.

Індійські миротворці пробули на сході Шрі-Ланки 3 роки. І місія ця успіху не досягла. Як для уряду, так і для тамілів вони були чужими, відтак мали статус потенційного ворога.

Таміли і синегали фактично об'єдналися проти індійських військ

Таміли почали боротьбу, адже Індія виступила проти їхнього відокремолення від Шрі-Ланки. Однак для тамілів незалежність була метою номер 1.

З 1987 до 1990 на острові змінилася влада, і сингали руками своїх ворогів тамілів намагалася видавити з країни іноземні війська.

Уряд Коломбо дав зброю вчорашнім ворогам, щоб вони атакували індійські війська. Це змінило ситуацію. В Індії пройшли вибори, і нова влада вирішила забрати миротворців. У 1990 році вони їх вивели, втративши там 1,5 тисячі людей,

– відзначив Олександр Кореньков.

Період Другої Іламської війни

Черговий виток насилля стався у 1990 році. "Тигри Таміл-Іламу" організовано захопили низку поліцейьких відділків. Сингальським силовикам під гарантії безпеки запропонували скласти зброю. І як тільки це сталося –їх ліквідували.