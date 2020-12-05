Грошей у Лукашенка залишилося на кілька місяців, він може втекти, – журналістка
У режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка залишилось грошей всього на кілька місяців. Тому політик може втекти з країни.
Ймовірно, невдовзі Лукашенко не зможе утримувати апарат влади. Про це розповіла головна редакторка білоруського незалежного онлайн-медіа "Хартія'97" Наталія Радіна в інтерв'ю Укрінформ.
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За моєю інформацією, грошей у Лукашенка залишилося буквально на кілька місяців. Тому я вірю, що він (Лукашенко – 24 канал) може втекти,
– припустила Радіна.
Чи може Лукашенко добровільно передати владу
На думку журналістки, Лукашенко не стане добровільно передавати владу, бо з його злочинами – це нереально.
"Якщо він отримає якісь гарантії від наступного президента Білорусі, то ці гарантії йому ніколи не дасть білоруський народ, який йому не пробачить злочинів, вбивств і тортур. За час його правління у Білорусі було репресовано сотні тисяч людей", - зазначила Радіна.
За словами Радіної, жорсткі економічні санкції можуть скоротити терміни для Лукашенка. Однак, як зазначила редакторка, самопроголошений президент " хоче всіх закатати в асфальт".
Як унеможливити прихід до влади проросійських політиків
Радіна наголосила, що важливо зараз підтримати білоруський народ, який повстав проти режиму. Саме це може унеможливити прихід до влади проросійських політиків унаслідок можливої домовленості Лукашенка та президента Росії Володимира Путіна.
"Інакше можуть бути дійсно якісь мутні схеми, коли Лукашенко домовиться з Путіним, проведе якусь конституційну реформу, призначить ставленика Кремля, створять фейкову опозицію і заведуть її в парламент", – додала журналістка.
За словами Радіної, в такому разі у Білорусі буде продовження режиму Лукашенка, але з іншим прізвищем.
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