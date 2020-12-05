У режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка залишилось грошей всього на кілька місяців. Тому політик може втекти з країни.

Ймовірно, невдовзі Лукашенко не зможе утримувати апарат влади. Про це розповіла головна редакторка білоруського незалежного онлайн-медіа "Хартія'97" Наталія Радіна в інтерв'ю Укрінформ.

Джерело: https://censor.net/ua/n3235170До речі Лукашенку бракує легітимності бути лідером Білорусі, – МЗС Канади

За моєю інформацією, грошей у Лукашенка залишилося буквально на кілька місяців. Тому я вірю, що він (Лукашенко – 24 канал) може втекти,

– припустила Радіна.

Чи може Лукашенко добровільно передати владу

На думку журналістки, Лукашенко не стане добровільно передавати владу, бо з його злочинами – це нереально.

"Якщо він отримає якісь гарантії від наступного президента Білорусі, то ці гарантії йому ніколи не дасть білоруський народ, який йому не пробачить злочинів, вбивств і тортур. За час його правління у Білорусі було репресовано сотні тисяч людей", - зазначила Радіна.

За словами Радіної, жорсткі економічні санкції можуть скоротити терміни для Лукашенка. Однак, як зазначила редакторка, самопроголошений президент " хоче всіх закатати в асфальт".

Як унеможливити прихід до влади проросійських політиків

Радіна наголосила, що важливо зараз підтримати білоруський народ, який повстав проти режиму. Саме це може унеможливити прихід до влади проросійських політиків унаслідок можливої ​​домовленості Лукашенка та президента Росії Володимира Путіна.

"Інакше можуть бути дійсно якісь мутні схеми, коли Лукашенко домовиться з Путіним, проведе якусь конституційну реформу, призначить ставленика Кремля, створять фейкову опозицію і заведуть її в парламент", – додала журналістка.

За словами Радіної, в такому разі у Білорусі буде продовження режиму Лукашенка, але з іншим прізвищем.

Зверніть увагу! Протести у Білорусі проти режиму Лукашенка тримають у Білорусі близько 4 місяців. Детальніше – читайте тут.