У 2020 році Україна просто не встигне отримати транш від Міжнародного валютного фонду, немає часу на виконання усіх необхідних процедур. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов.

Щонайбільше, чого можна буде досягти у 2020 році у стосунках з МВФ – це домовленості на робочому рівні (staff level agreement), завдяки чому можна буде розблокувати змогу брати інші запозичення.

Такі міркування висловив Милованов (колись міністр економіки, а тепер радник Єрмака) в ефірі "Свободи слова" на ICTV 23 листопада, пише 24 канал.

До слова Шмигаль зустрівся з представником МВФ: говорили про гроші

Траншу не буде. Це нереально. Фізично і календарно ми не встигаємо. Траншу цього року не буде,

– сказав Милованов.

Якщо ж вдасться досягти staff level agreement, то фінансові ринки, за словами Тимофія Милованова, отримають позитивний сигнал.

Це, своєю чергою, "дозволить Україні залучити фінансування на той період, поки триватимуть перемовини з МВФ, за прийнятними відсотками".

Коротко про ситуацію між Україною та МВФ