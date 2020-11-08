Кошти, які Світовий банк виділить на відновлення економіки підконтрольного Україні Донбасу, створять додаткові можливості для малого та середнього бізнесу. Крім того, вони допоможуть збільшити кількість робочих місць.

Що сказав Шмигаль

Україна отримає від Світового банку 100 мільйонів доларів на відновлення економіки на підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей. Ці гроші підуть на покращення добробуту населення. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Це важливі кошти для того, аби створити додаткові можливості для малого та середнього бізнесу, збільшити кількість робочих місць та добробут жителів регіону,

– зауважив Шмигаль.

Що відомо про гроші Світового банку для України

Про те, що Світовий банк виділить Україні 100 тисяч доларів повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, держава зробить все, щоб українці відчували себе в безпеці, а регіони ставали заможними.

Раніше Зеленський казав, що наразі неможливо економічно підняти окуповану частину Донбасу. Все тому, що ніхто точно не зможе сказати, скільки коштуватиме реінтеграція цих територій після їхньої деокупації.