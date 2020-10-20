Гроші є, – представниця Офісу Президента про фонд боротьби з COVID-19
Кабмін виділив на боротьбу з пандемією 66 мільярдів гривень. В Офісі президента стверджують, що станом на жовтень грошей у фонді вистачає.
На дороги взяли 16 мільярдів, – Офіс Президента
Станом на 19 жовтня використано всього 40% з фонду боротьби з коронавірусом. Про це повідомила заявила заступниця керівника Офісу президента України Юлія Ковалів у програмі "Свобода слова", інформує 24 канал.
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Станом на сьогодні в COVID-фонді 34 мільярди гривень. Гроші – є. І на доплати лікарям, і на соціальну підтримку. Використання COVID-фонду – 40%,
– зазначила Ковалів
В ОПУ запевнили, що на будівництво доріг взяли лише 16 мільярдів, частину з яких – ще не провели.
У Мінфіні повідомили, що витратили вже 45% коронавірусного фонду
Зазначимо, що станом на 9 жовтня у Мінфіні теж відзвітувались про витрати на боротьбу з коронавірусом. Там підрахували, що з фонду уже пішло близько 45% – 29,8 мільярда гривень. Перед тим глава уряду Денис Шмигаль зауважив, що усі кошти уже розподілені.