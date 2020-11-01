Мільярд доларів у вересні: грошові перекази в Україну перевищили рівень 2019 року
Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону у вересні 2020 року склав понад 1 мільярд доларів. Це на 5,6% або на 58 мільйонів доларів більше, ніж минулого року.
Нацбанк враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. Про це повідомляється на сайті НБУ.
До речі Глава ДПС Любченко заявив, що заробітчани не платять податки в Україні
У січні – вересні 2020 року неформальними каналами в Україну перевели 3 мільярди 144 мільйони доларів.
ВІдзначимо, що більшість українських заробітчан за кордоном перебувають у Польщі. Чимало з них залишились там через пандемію коронавірусу.
Загалом у Польщі наразі перебувають 507 тисяч офіційно зареєстрованих українських заробітчан. Вони складають левову частку усіх іноземців, які працюють на території цієї країни.
Громадян яких країн найбільше у Польщі
- України – 507 тисяч;
- Білорусі – понад 46 тисяч;
- Грузії – понад 11 тисяч.
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