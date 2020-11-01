Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону у вересні 2020 року склав понад 1 мільярд доларів. Це на 5,6% або на 58 мільйонів доларів більше, ніж минулого року.

Нацбанк враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. Про це повідомляється на сайті НБУ.

До речі Глава ДПС Любченко заявив, що заробітчани не платять податки в Україні

У січні – вересні 2020 року неформальними каналами в Україну перевели 3 мільярди 144 мільйони доларів.

Зверніть увагу! За даними НБУ зростання приватних переказів з-за кордону було однією з причин зміцнення курсу гривні до долара у 2019 році. В НБУ ще до початку кризи констатували уповільнення зростання трудової міграції з України.

ВІдзначимо, що більшість українських заробітчан за кордоном перебувають у Польщі. Чимало з них залишились там через пандемію коронавірусу.

Загалом у Польщі наразі перебувають 507 тисяч офіційно зареєстрованих українських заробітчан. Вони складають левову частку усіх іноземців, які працюють на території цієї країни.

Громадян яких країн найбільше у Польщі

України – 507 тисяч;

Білорусі – понад 46 тисяч;

Грузії – понад 11 тисяч.

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