Колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман нібито отримав хабаря у 75 мільйонів гривень від підозрюваного у заволодінні майном Нацгвардії ексдепутата Максима Микитася.

Покази проти Гройсмана нібито дав сам Максим Микитась. Водночас журналіст Василь Сидоренко на своїй фейсбук-сторінці оприлюднив постанову ВАКС, у якій йдеться про ймовірний злочин та надається дозвіл на обшуки та вилучення документів по одному з об'єктів нерухомості, які належали корпорації "Укрбуд".

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В ухвалі описується за яких обставин, де і як, приміщення в центрі Києва площею 2 000 метрів квадратних, вартістю понад 75 мільйонів гривень, були передані прем'єр-міністру Володимиру Гройсману як хабар,

– мовиться у повідомленні.

Водночас інший журналіст – Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела у НАБУ та САП заявив, що 1 – 2 грудня Антикорупційне бюро провело обшуки в структурах Гройсмана.

Микитась передав НАБУ і САП свій телефон, документи і дав свідчення про держслужбовців, яким він передавав хабарі. Згідно з рішенням ВАКС від 26 листопада, у вересні 2017 року Микитась зустрівся з прем'єром Гройсманом і пообіцяв йому хабар у вигляді передачі нежитлових приміщень в житловому комплексі "Аристократи" в центрі Києва. Приміщення оцінюються на ринку не менше ніж у 2 мільйони доларів", – написав Бутусов.

Згідно зі свідченнями Микитася, як повідомляє журналіст, приміщення були передані структурам Гройсмана у грудні 2017 року, і оформлені на Юрія Гижка – підприємця з Вінницької області.

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