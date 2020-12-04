Журналісти 4 грудня повідомили, буцімто скандальний екснардеп-забудовник Максим Микитась дав свідчення проти Володимира Гройсмана. Екснардеп стверджує, що передавав експрем'єру багатомільйонний хабар. Втім, речник Гройсмана заперечує будь-яку причетність політика до корупції.

Володимир Гройсман не має жодного стосунку до будь-яких корупційних діянь, а інформація з цього приводу – абсолютна брехня. Про це речник експрем'єр-міністра Василь Рябчук написав у своєму фейсбуці.

До слова Гройсман отримав 75 мільйонів гривень хабаря від Микитася: НАБУ провело обшуки, – ЗМІ

Він переконаний, що поява такої інформації – реакція на нещодавнє опитування "Рейтингу". Воно показало, що Володимир Гройсман – третій після Володимира Зеленського й Віталія Кличка політик в Україні за рівнем довіри громадян.

Поява неправдивої інформації, яка покликана його скомпрометувати – ніщо інше, як початок брудної політичної кампанії,

– заявив Василь Рябчук.

Детальніше про корупційні звинувачення щодо Володимира Гройсмана: