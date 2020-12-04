Речник Гройсмана відреагував на звинувачення політика в корупції
Журналісти 4 грудня повідомили, буцімто скандальний екснардеп-забудовник Максим Микитась дав свідчення проти Володимира Гройсмана. Екснардеп стверджує, що передавав експрем'єру багатомільйонний хабар. Втім, речник Гройсмана заперечує будь-яку причетність політика до корупції.
Володимир Гройсман не має жодного стосунку до будь-яких корупційних діянь, а інформація з цього приводу – абсолютна брехня. Про це речник експрем'єр-міністра Василь Рябчук написав у своєму фейсбуці.
До слова Гройсман отримав 75 мільйонів гривень хабаря від Микитася: НАБУ провело обшуки, – ЗМІ
Він переконаний, що поява такої інформації – реакція на нещодавнє опитування "Рейтингу". Воно показало, що Володимир Гройсман – третій після Володимира Зеленського й Віталія Кличка політик в Україні за рівнем довіри громадян.
Поява неправдивої інформації, яка покликана його скомпрометувати – ніщо інше, як початок брудної політичної кампанії,
– заявив Василь Рябчук.
Детальніше про корупційні звинувачення щодо Володимира Гройсмана:
- Цю інформацію оприлюднили одразу декілька українських журналістів. Джерело інформації – колишній нардеп Максим Микитась, якого підозрюють у корупційних злочинах. Він пішов на угоду зі слідством і почав "здавати" тих, з ким раніше "співпрацював".
- Зокрема, Микитась вже раніше буцімто дав свідчення про причетність до корупції скандального заступника голови Офісу Президента України Олега Татарова.
- У випадку з Володимиром Гройсманом мовиться про буцімто передачу приміщення в центрі Києва площею 2 тисячі квадратних метрів. Тогочасний прем'єр, як стверджують журналісти, посилаючись на свідчення Микитася, отримав за це 75 мільйонів гривень.
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