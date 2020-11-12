Головне розвідувальне управління Росії сприяло розповсюдженню фейків щодо катастрофи MH17 на Донбасі у 2014 році. Його співробітники поширювали неправдиві відомості завдяки медіапроєкту Bonanza Media.

Проєкт Bonanza Media, який запустили у 2019 році, координував альтернативні версії катастрофи літака. Про це мовиться у розслідуванні Bellingcat і The Insider, повідомляє "РБК-Україна".

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Зокрема, його працівники зняли серію документальних фільмів про МН17, а також публікували секретні документи з архівів Об'єднаної слідчої групи. У відеострічках наводили фальшиві докази того, що літак збили українські винищувачі.

Довідка. Над Донбасом 7 липня 2014 року збили пасажирський літак "Боїнг-777", що здійснював рейс MH17. Разом з екіпажем в авіакатастрофі померли усі пасажири авіасудна. Загалом загинуло 298 осіб.

Працівники Bonanza Media також оприлюднили серію витягів з документів Спільної слідчої групи (JIT). Втім, насправді це були документи серверів JIT, які зламали хакери.

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Як з'ясували The Insider і Bellingcat, саме російська розвідка надала документи.

Хто керував Bonanza Media

Куратором медіапроєкту був полковник ГРУ Сергій Чебанов. Журналістам вдалося з'ясувати, що він організовував поїздки на територію Донбасу, щоб знімати фільми про катастрофу МН17. Це підтверджує листування, яке вдалося отримати після того, як хакери зламали його поштову скриньку.

Також співробітники Bonanza Media узгоджували з Чебановим текст щодо одного з фільмів та статтю голландського журналіста про судовий процес щодо справи у Гаазі.

Детальніше про катастрофу MH17 та останню інформацію щодо судових слухань у справі читайте за посиланням.



Авіакатастрофа MH17 в цифрах / Інфографіка 24 каналу