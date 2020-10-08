Групи у фракції "Слуга народу" можуть переформувати. Таке рішення нібито ініціює безпосередньо Офіс Президента. Самі "слуги" від цієї ініціативи не в захваті.

Що відомо про виключення нардепів з груп

Зі складу фракційних груп "Слуги народу" почали без попередження виключати людей. "Жертвами" стають нардепи, які часто не голосують за важливі для Офісу Президента рішення, повідомляє "Українська правда".

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Найчастіше з кожної групи виключають по 3 – 4 людини. Їх відразу видаляють з робочих чатів. Існує версія, що згодом виключених нардепів розподілять у нові групи, які невдовзі мають утворитися.

Що відомо про нові групи

Нові групи у фракції "Слуга народу" нібито можуть очолити політики, у яких "теплі" стосунки з Офісом Президента та безпосередньо його керівником. Серед потенційних кандидатів у лідери називають Олександра Скічка, Олександра Трухіна, Юлію Гришину та Артема Дубнова.

Джерела, близькі до Офісу Президента стверджують, що управління частиною груп хоче взяти на себе глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Однак наразі йому це не вдається.

Разумков пропонує альтернативу

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков не схвалює ідею переформатуванням груп. У партійному чаті він запропонував провести незалежне голосування та переобрати всіх керівників груп. На думку політика, якщо є потреба змінити керівництво фракції, нехай це зроблять самі депутати. Така перспектива припала до душі "слугам", однак не сподобалася Офісу Президента.

Зауважте! За час існування "Слуги народу" з фракції виключили трьох нардепів: Антона Полякова, Анну Скороход та Гео Лероса.