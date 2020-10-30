Грузія в останній момент не впустила депутатів з України, які мали бути спостерігачами на парламентських виборах. За інформацією нардепки від "Слуги народу" Єлизавети Ясько, на вибори мали летіти 30 українських депутатів на запрошення "ЄНД", провідної опозиційної партії.

Попри домовленості, Грузія не пустила депутатів з України. Про це вона Ясько повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

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Вона зауважила, таке рішення викликає жаль, оскільки прозорість виборчих процедур – основа демократії. За словами Ясько, цю прозорість і довіру до результатів виборів забезпечують спостерігачі.

Здавалося б, приліт спостерігачів з дружньої країни-партнера мав би бути ще одним проявом співпраці держав, що на додачу до історично теплих взаємин поділяють ще й спільні безпекові виклики у вигляді окупації частин територій Росією,

– зазначила Єлизавета Ясько.

Нардепка додала, що у майбутньому Україна готова працювати з демократично обраним майбутнім парламентом Грузії незалежно від конфігурації більшості та прізвища прем'єр-міністра.

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