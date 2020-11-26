Локдаун у Грузії: які обмеження запроваджують в країні до кінця січня 2021 року
Грузія запроваджує жорсткий карантин з 28 листопада 2020 року по 31 січня 2021 року. До такого кроку уряд вдався через епідеміологічну ситуацію в країні. Грузини сподіваються, що обмежувальні заходи допоможуть стримати динаміку розповсюдження коронавірусу.
Водночас уряд Грузії обіцяє послабити карантинні обмеження на новорічні свята. Про це повідомляє "Грузия Online".
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Які карантинні обмеження діятимуть у Грузії
- У семи найбільших містах запроваджується комендантська година, яка пошириться на всю територію країни. Виходити на вулицю буде заборонено у період з 9 години вечора до 5 ранку. Винятком будуть передноворічний та передріздвяний вечори 31 грудня та 6 січня.
- Припиняють роботу усі міжміські пасажирські перевезення.
- Пересуватися грузинам дозволено лише автомобілем, зокрема і таксі.
- Ресторанам можуть продавати страви лише з собою та на доставку.
- Спортзали, басейни, художні студії та інші подібні заклади будуть закритими.
- Закриваються дитсадки та ясла.
- Школи переходять на дистанційне навчання.
- Припинять роботу усі непродовольчі ринки та майже усі непродовольчі магазини, окрім зооаптек і зоотоварів, магазинів побутової хімії та преси.
Обмеження послаблять на новорічні свята
З 24 грудня до 2 січня обмеження обіцяють послабити. У цей період відкриють ТРЦ й ринки, відновиться робота муніципального транспорту й міжміські перевезення. Рух громадського транспорту можуть відновити лише з 16 січня 2021 року.
Які країни ЄС вже оголосили про частковий чи повний локдаун
- Франція;
- Німеччина;
- Греція;
- Бельгія;
- Португалія;
- Австрія;
- Велика Британія;
- Італія;
- Іспанія;
- Польща.
Більшість з цих країн з 2 листопада посилили карантинні заходи на місяць, інші ж з 5 листопада запровадили локдаун. Втім, зазначається, що карантинні обмеження будуть менш жорсткими, ніж навесні. Які обмеження діють у країнах ЄС – читайте за посиланням.
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