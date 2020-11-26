Грузія запроваджує жорсткий карантин з 28 листопада 2020 року по 31 січня 2021 року. До такого кроку уряд вдався через епідеміологічну ситуацію в країні. Грузини сподіваються, що обмежувальні заходи допоможуть стримати динаміку розповсюдження коронавірусу.

Водночас уряд Грузії обіцяє послабити карантинні обмеження на новорічні свята. Про це повідомляє "Грузия Online".

Читайте також Локдаун в Україні можуть запровадити вже 20 грудня

Які карантинні обмеження діятимуть у Грузії

У семи найбільших містах запроваджується комендантська година, яка пошириться на всю територію країни. Виходити на вулицю буде заборонено у період з 9 години вечора до 5 ранку. Винятком будуть передноворічний та передріздвяний вечори 31 грудня та 6 січня.

Припиняють роботу усі міжміські пасажирські перевезення.

Пересуватися грузинам дозволено лише автомобілем, зокрема і таксі.

Ресторанам можуть продавати страви лише з собою та на доставку.

Спортзали, басейни, художні студії та інші подібні заклади будуть закритими.

Закриваються дитсадки та ясла.

Школи переходять на дистанційне навчання.

Припинять роботу усі непродовольчі ринки та майже усі непродовольчі магазини, окрім зооаптек і зоотоварів, магазинів побутової хімії та преси.

Обмеження послаблять на новорічні свята

З 24 грудня до 2 січня обмеження обіцяють послабити. У цей період відкриють ТРЦ й ринки, відновиться робота муніципального транспорту й міжміські перевезення. Рух громадського транспорту можуть відновити лише з 16 січня 2021 року.

Які країни ЄС вже оголосили про частковий чи повний локдаун

Франція;

Німеччина;

Греція;

Бельгія;

Португалія;

Австрія;

Велика Британія;

Італія;

Іспанія;

Польща.

Більшість з цих країн з 2 листопада посилили карантинні заходи на місяць, інші ж з 5 листопада запровадили локдаун. Втім, зазначається, що карантинні обмеження будуть менш жорсткими, ніж навесні. Які обмеження діють у країнах ЄС – читайте за посиланням.