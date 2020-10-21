У грузинському місті Зугдіді 21 жовтня озброєний чоловік захопив банк, у якому перебували до 30 людей. Він вимагав грошей і щоб його не переслідували. Увечері чоловік зміг покинути будівлю банку з грошима й трьома заручниками.

Після виходу з банку зловмисник прикривався заручниками як живим щитом і вирушив до вертольота, повідомляє "Руставі-2".

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Чоловік, який захопив банк, вимагав 500 тисяч доларів. Після тривалих перемовин йому підвезли гроші до захопленого відділення банку на спеціальному авто.

Тоді зловмисник відпустив усіх заручників, окрім трьох. Їх він використовує як живий щит, аби в нього не могли вистрелити поліцейські або снайпери.

Відомо, що одним з цих трьох заручників є начальник поліції регіону Самеґрело-Земо Сванеті Авто Галдава. Разом з заручниками зловмисник на поліцейському авто вирушив до вертольота.



Зловмисник з шефом поліції й іншими заручниками покинув банк / Скриншот з відео

Коротко про захоплення банку: