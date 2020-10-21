У центрі грузинського міста Зугдіді невідомі озброєні особи напали на філію національного банку країни. Також вони взяли заручників.

Перед нападом місцеві правоохоронці отримали інформацію про спробу пограбування банку. Про це повідомили на сайті грузинського телеканалу "Руставі 2".

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Що сталось

З вулиці, прилеглої до відділення банку, вони евакуювали громадян. Наразі там проводять спецоперацію.

Вимоги зловмисників

За попередніми даними, злочинців було двоє. В їхніх заручниках перебувають 19 осіб – співробітники банку і відвідувачі. Один із заручників зв'язався з телекомпанією "Мтавари" і у прямому ефірі озвучив вимоги зловмисника.

Чоловік вимагає 500 тисяч доларів готівкою.

Він хоче, щоб правоохоронці покинули центр міста і дали йому можливість безперешкодно піти.

Нападники випустили з будівлі людей похилого віку. МВС Грузії поки не коментує інформацію.

Місце подій у Зугдіді: дивіться відео

Озброєні люди у Грузії взяли заручників: дивіться відео