У Грузії проходять парламентські вибори за новою системою: що змінилося
Парламентські вибори у Грузії 31 жовтня проходять за новою виборчою системою. Очікується, що завдяки змінам у парламент зможуть пройти нові політичні партії.
У Грузії стартували парламентські вибори, вперше за новими правилами, повідомляє "Радіо Свобода".
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Понад 3,5 тисячі виборчих дільниць відкрились о 08:00 за тбіліським часом і закриються о 20:00. Право голосу мають понад 3,5 мільйона громадян.
Нова виборча система ускладнює монополізацію влади, а також підвищує шанси на створення коаліційного парламенту з урахуванням інтересів різних політичних сил.
Що саме змінилося у виборчій системі
- зменшили кількість парламентарів, яких обирають за мажоритарною системою: тепер їх 30, раніше було 73;
- кількість місць за пропорційною системою збільшили з 77 до 120;
- аби потрапити до парламенту, партії потрібно подолати бар’єр у 1%;
- право формувати більшість матиме тільки та партія, що набере понад 40,54% голосів виборців.
Очікується, що завдяки змінам у парламент зможуть пройти нові політичні сили. А дві головні партії – "Грузинська мрія" "Єдиний національний рух" – найімовірніше, змушені будуть формувати коаліцію з невеликими партіями.
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