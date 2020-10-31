Парламентські вибори у Грузії 31 жовтня проходять за новою виборчою системою. Очікується, що завдяки змінам у парламент зможуть пройти нові політичні партії.

У Грузії стартували парламентські вибори, вперше за новими правилами, повідомляє "Радіо Свобода".

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Понад 3,5 тисячі виборчих дільниць відкрились о 08:00 за тбіліським часом і закриються о 20:00. Право голосу мають понад 3,5 мільйона громадян.

Нова виборча система ускладнює монополізацію влади, а також підвищує шанси на створення коаліційного парламенту з урахуванням інтересів різних політичних сил.

Що саме змінилося у виборчій системі

зменшили кількість парламентарів, яких обирають за мажоритарною системою: тепер їх 30, раніше було 73;

кількість місць за пропорційною системою збільшили з 77 до 120;

аби потрапити до парламенту, партії потрібно подолати бар’єр у 1%;

право формувати більшість матиме тільки та партія, що набере понад 40,54% голосів виборців.

Очікується, що завдяки змінам у парламент зможуть пройти нові політичні сили. А дві головні партії – "Грузинська мрія" "Єдиний національний рух" – найімовірніше, змушені будуть формувати коаліцію з невеликими партіями.

Зверніть увагу! За останніми соціологічними опитуваннями, в Грузії з відривом лідирує панівна партія "Грузинська мрія".