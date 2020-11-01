У Грузії розпочалися протести через результати парламентських виборів: фото
У Тбілісі 1 листопада розпочалися протести через нібито сфальсифіковані результати парламентських виборів. Однак в ОБСЄ заявили, що не мають значних зауважень до виборів у Грузії.
Що відомо про протести у Грузії
Мітинг об'єднаної опозиції розпочався перед будівлею парламенту Грузії на проспекті Руставелі. Про це повідомило "Ехо Кавказу".
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Лідери грузинської опозиції та їхні прихильники заявляють, що результати парламентських виборів є сфальсифікованими. Протестувальники відмовляються визнавати перемогу панівної партії "Грузинська мрія – демократична Грузія".
Ці парламентські вибори опозиціонери вже назвали "вкраденими виборами".
Що кажуть в ОБСЄ
Спостерігачка від Парламентської асамблеї ОБСЄ Елона Джебреа Ходжа заявила, що парламентські вибори у Грузії були конкурентними та загалом "відбулися ефективно".
Однак рівень довіри до виборчого процесу знизили постійні заяви виборців про те, що на них чинять тиск. Окрім того, під час виборчої кампанії не було чіткого розмежування між партією, яка зараз при владі, та безпосередньо державою.
Домінантне представництво панівної партії у виборчих комісіях створило у людей негативне сприйняття того, наскільки неупереджено та незалежно проводилися вибори на всіх рівнях,
– наголосила Ходжа.
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Що кажуть у "Transparency International – Грузія"
- Спостерігачі з організації "Transparency International – Грузія" вже назвали ці вибори "кроком назад".
- Їхні спостерігачі зафіксували 170 порушень та 46 скарг.
- Окрім того, у "ТІ – Грузія" наголошують, що у день виборів (31 жовтня) біля виборчих дільниць були сутички.
- Роботі ЗМІ та незалежних спостерігачів на виборчих дільницях усіляко перешкоджали.
- Також була порушена таємниця голосування.
- Спостерігач "ТІ – Грузія" заявив, що один із виборців голосував 10 разів. У деяких випадках в кабінки заходили парами.
Парламентські вибори у Грузії: що відомо
- 31 жовтня у Грузії вперше в історії країни відбулися парламентські вибори за новою виборчою системою. Зокрема, суттєво зменшили кількість парламентарів, яких можуть пройти до парламенту за мажоритарною системою.
- Станом на 1 листопада ЦВК Грузії підрахувала дані з 3 007 дільниць (загалом їх у країні – 3 848). Відповідно до порахованих бюлетенів, партія "Грузинська мрія – Демократична Грузія" отримала 48,36% голосів виборців, а "Єдиний національний рух" – 26,35%.
- Міхеїл Саакашвілі, який є лідером опозиційної партії "Єдиний національний рух", вже заявив що відмовляється від посади прем'єра Грузії.
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