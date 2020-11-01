У Тбілісі 1 листопада розпочалися протести через нібито сфальсифіковані результати парламентських виборів. Однак в ОБСЄ заявили, що не мають значних зауважень до виборів у Грузії.

Що відомо про протести у Грузії

Мітинг об'єднаної опозиції розпочався перед будівлею парламенту Грузії на проспекті Руставелі. Про це повідомило "Ехо Кавказу".

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Лідери грузинської опозиції та їхні прихильники заявляють, що результати парламентських виборів є сфальсифікованими. Протестувальники відмовляються визнавати перемогу панівної партії "Грузинська мрія – демократична Грузія".

Ці парламентські вибори опозиціонери вже назвали "вкраденими виборами".

Protest in Georgia against the corrupt government pic.twitter.com/WiHI2n6xq9 — Eva (@EvaSmartAI) November 1, 2020

Elene Khoshtaria of European Georgia spoke about fight till victory. Gigi Ugulava blamed Ivanishvili for stealing votes and said opposition is still discussing decisions for next steps as opposition negotiations are not over. He announced big protest for next Sunday. #gvote20 pic.twitter.com/4S5Q9Y9zsH — Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) November 1, 2020

Що кажуть в ОБСЄ

Спостерігачка від Парламентської асамблеї ОБСЄ Елона Джебреа Ходжа заявила, що парламентські вибори у Грузії були конкурентними та загалом "відбулися ефективно".

Однак рівень довіри до виборчого процесу знизили постійні заяви виборців про те, що на них чинять тиск. Окрім того, під час виборчої кампанії не було чіткого розмежування між партією, яка зараз при владі, та безпосередньо державою.

Домінантне представництво панівної партії у виборчих комісіях створило у людей негативне сприйняття того, наскільки неупереджено та незалежно проводилися вибори на всіх рівнях,

– наголосила Ходжа.

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Що кажуть у "Transparency International – Грузія"

Спостерігачі з організації "Transparency International – Грузія" вже назвали ці вибори "кроком назад".

Їхні спостерігачі зафіксували 170 порушень та 46 скарг.

Окрім того, у "ТІ – Грузія" наголошують, що у день виборів (31 жовтня) біля виборчих дільниць були сутички.

Роботі ЗМІ та незалежних спостерігачів на виборчих дільницях усіляко перешкоджали.

Також була порушена таємниця голосування.

Спостерігач "ТІ – Грузія" заявив, що один із виборців голосував 10 разів. У деяких випадках в кабінки заходили парами.

Зверніть увагу! Transparency International – міжнародна антикорупційна організація, яка має свої представництва у понад 100 країнах світу (зокрема, у Грузії). Transparency International регулярно входить до рейтингів найкращих світових аналітичних центрів.

Парламентські вибори у Грузії: що відомо