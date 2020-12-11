Новий парламент Грузії розпочав свою роботу без опозиціонерів
У Грузії офіційно визнали повноваження парламенту 10-го скликання за підсумками виборів 2020 року. Під час першого засідання у залі не було опозиційних депутатів. Вони не визнають підсумків виборів, оскільки вважають їх сфальсифікованими.
На пленарному засіданні 11 грудня депутати проголосували за проєкт постанови, згідно з яким були визнані повноваження 150 народних обранців, серед них 60 – від опозиції. Про це повідомляє "Грузія Онлайн".
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Як на це відреагувала президентка Грузії
Саломе Зурабишвілі у своєму виступі перед новим парламентом висловила жаль з приводу того, що деякі депутати не приєдналися до засідання.
Відповідальність вимагає, щоб всі були разом і використали свої можливості. Я сподіваюся, що парламент заповниться належним чином і стане багатопартійним, який так необхідний країні,
– сказала вона.
Що відомо про вибори у Грузії
- Парламентські вибори 2020 року відбулися у два тури – 31 жовтня та 21 листопада.
- Правляча партія "Грузинська мрія – Демократична Грузія" набрала 48,22% голосів виборців, отримавши 90 мандатів зі 150.
- Опозиційний блок "Об'єднана опозиція "Сила в єдності", до якого також входить "Єдиний національний рух" Михайла Саакашвілі, набрав 27,18% голосів та отримав 60 депутатських мандатів.
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