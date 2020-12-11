У Грузії офіційно визнали повноваження парламенту 10-го скликання за підсумками виборів 2020 року. Під час першого засідання у залі не було опозиційних депутатів. Вони не визнають підсумків виборів, оскільки вважають їх сфальсифікованими.

На пленарному засіданні 11 грудня депутати проголосували за проєкт постанови, згідно з яким були визнані повноваження 150 народних обранців, серед них 60 – від опозиції. Про це повідомляє "Грузія Онлайн".

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Як на це відреагувала президентка Грузії

Саломе Зурабишвілі у своєму виступі перед новим парламентом висловила жаль з приводу того, що деякі депутати не приєдналися до засідання.

Відповідальність вимагає, щоб всі були разом і використали свої можливості. Я сподіваюся, що парламент заповниться належним чином і стане багатопартійним, який так необхідний країні,

– сказала вона.

Що відомо про вибори у Грузії