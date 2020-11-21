У Грузії відбувається другий тур парламентських виборів: що відомо
У Грузії 21 листопада проходить другий тур парламентських виборів. Загальне число виборців має сягнути понад 2,1 мільйона.
На виборах працюють 47,3 тисячі спостерігачів від 132 місцевих наглядових організацій і 920 – від 48 міжнародних, повідомляють "Новини Грузії".
Важливо Під час зіткнень у Грузії постраждали майже 30 людей, серед них правоохоронці
Висвітлюють процес голосування близько 5,6 тисячі журналістів від 118 видань і телеканалів.
Представники опозиції за виборами стежити не будуть, адже на знак протесту вони вирішили не брати участь у другому турі.
Протести після першого туру виборів у Грузії: коротко
- Після першого туру парламентських виборів, 31 жовтня, у Грузії спалахнули протести.
- Мітингувальники вважали, що вибори сфальсифіковані через перемогу провладної партії.
- До слова, незалежні спостерігачі також зафіксували на дільницях сотні порушень.
- Опозиція тоді відмовилась від мандатів та вимагала чесних виборів.
- Під час протестів постраждали щонайменше 30 людей.
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