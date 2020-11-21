У Грузії 21 листопада проходить другий тур парламентських виборів. Загальне число виборців має сягнути понад 2,1 мільйона.

На виборах працюють 47,3 тисячі спостерігачів від 132 місцевих наглядових організацій і 920 – від 48 міжнародних, повідомляють "Новини Грузії".

Важливо Під час зіткнень у Грузії постраждали майже 30 людей, серед них правоохоронці

Висвітлюють процес голосування близько 5,6 тисячі журналістів від 118 видань і телеканалів.

Представники опозиції за виборами стежити не будуть, адже на знак протесту вони вирішили не брати участь у другому турі.

Протести після першого туру виборів у Грузії: коротко