Зловмисник, який захопив банк у грузинському місті Зугдіді 21 жовтня, відпустив усіх 43 заручників. Наразі їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує. Натомість самому нападнику вдалося втекти.

Звільнення усіх заручників у Грузії

Про це повідомило МВС Грузії. За даними відомства, більшість заручників вдалося звільнити у день нападу. Відбулося це внаслідок складних і тривалих перемовин.

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У міністерстві нагадали, що раніше зловмисник покинув банк разом із трьома заручниками, включно з керівником поліції регіону Автанділом Галдавою.

Усіх заручників було звільнено від озброєних злочинців безпосередніми Автанділа Галдави, і зараз їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує,

– додають правоохоронці.

Щодо самого зловмисника, то йоve вдалося втекти. Наразі поліція веде його пошуки.

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