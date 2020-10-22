У Грузії звільнили всіх заручників: зловмиснику вдалося втекти
Зловмисник, який захопив банк у грузинському місті Зугдіді 21 жовтня, відпустив усіх 43 заручників. Наразі їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує. Натомість самому нападнику вдалося втекти.
Звільнення усіх заручників у Грузії
Про це повідомило МВС Грузії. За даними відомства, більшість заручників вдалося звільнити у день нападу. Відбулося це внаслідок складних і тривалих перемовин.
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У міністерстві нагадали, що раніше зловмисник покинув банк разом із трьома заручниками, включно з керівником поліції регіону Автанділом Галдавою.
Усіх заручників було звільнено від озброєних злочинців безпосередніми Автанділа Галдави, і зараз їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує,
– додають правоохоронці.
Щодо самого зловмисника, то йоve вдалося втекти. Наразі поліція веде його пошуки.
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Захоплення банку в Грузії: головне
- Напад стався на одну з філій банку Грузії. Населення міста Зугдіді становить 40 тисяч.
- Спершу була інформація, що у приміщенні фінустанови могли перебувати щонайменше 30 людей.
- Пізніше повідомили, що після тривалих перемови зловмиснику підвезли гроші до захопленого відділення банку на спеціальному авто.
- Тоді він відпустив усіх 40 заручників, окрім трьох. І з ними нападник вирушив до вертольота на поліцейському авто.
- Заручників зловмисник використовував як живий щит, аби в нього не могли вистрелити поліцейські або снайпери.
- ЗМІ повідомляють, що злочинець був одягненим у військову форму і був озброєним автоматом і гранатою. Водночас своє обличчя приховував за маскою. Імовірно, він міг бути в минулому військовослужбовцям або співробітником однієї з силових структур.
- Його вимоги були такими: 500 тисяч доларів готівкою та щоб правоохоронці покинули центр міста й дали йому можливість безперешкодно піти.