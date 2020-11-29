У Офісі Президента наголосили, що Олега Татарова щодо директора НАБУ Артема Ситника є виключно його особистою позицією. Татаров є заступником керівника ОПУ.

Докладніше про заяву ОПУ щодо висловлювань Татарова

В Офісі Президента вважають, заява Олега Татарова щодо НАБУ не відображає офіційної позиції очільника держави. Водночас тут наголосили, що Татаров підтримує політику президента у сфері боротьби з корупцією.

До теми Глава КСУ стверджує, що Ситника призначили директором НАБУ незаконно

В ОПУ, зокрема, підкреслили, що рішення Конституційного Суду щодо окремих частин закону про НАБУ хоч і створювало загрозу для роботи органу. Але рештою воно "не змогло зруйнувати легітимність і незалежність як бюро, так і його чинного директора".

Що про свої висловлювання каже Татаров

Він зазначив, що працює в команді президента та повністю підтримує його вектор на співпрацю з міжнародними партнерами для зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів.

Учора я висловив свою особисту думку, яка жодним чином не впливає на мою підтримку всіх законодавчих ініціатив президента щодо зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів,

– зауважив заступник керівника ОПУ.

Реакція очільника президентського Офісу Андрія Єрмака

За його словами, позиція щодо підтримки цілісності, незалежності та ефективності антикорупційної системи в Україні є незмінною. І лише ця позиція є пріоритетною в команді президента Володимира Зеленського.

Зауважимо, що підтримку незалежності антикорупційної системи висловили також на останньому засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики.

Основні тези заяви Татарова щодо директора НАБУ Ситника

У НАБУ слід провести новий конкурс на посаду директора установи, враховуючи виключно українські інтереси.

Чинний директора НАБУ Ситника призначили незаконно, про що свідчить рішення Конституційного Суду.

Ситник є коренем всіх проблем в антикорупційній системі.

НАБУ – це не українська історія, яка, на жаль, перебуває за межами нашої країни.

Ситник втратив моральне право обіймати посаду керівника НАБУ. Причина тому – він потрапив до реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Навколо Ситника розслідують низку кримінальних проваджень. Зокрема, за рішенням суду слідчі досліджували його електронну кореспонденцію та встановили, що він впливав на ухвалення рішень господарськими судами в інтересах своїх близьких і друзів.

Сьогодні довіра суспільства до НАБУ є чи не найнижчою серед всіх правоохоронних органів.

Набір цих факторів, а також боротьба, яку ведуть з зовнішніх джерел впливу заради збереження Ситником посади, дискредитує правоохоронну систему. І це вже є питанням національної безпеки та державного суверенітету.

Додамо, що такі слова Татарова пролунали у коментарі виданню "Закон і бізнес".

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Що цьому передувало

У серпні КСУ визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України, а саме відповідний президентський указ.

Зрештою Окружний адміністративний суд направив у ДБР вказівку відкрити кримінальну справу щодо невиконання рішення КСУ Ситником. Таким чином суд дав Ситнику 1 місяць, аби піти з посади.

Що відомо про Олега Татарова