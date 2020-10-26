Кандидат на проміжних виборах народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №208 в Чернігівській області Анатолій Гунько зі "Слуги народу" заявив, що переміг на виборах 25 жовтня.

Про це написав сам Гунько у Facebook з посиланням на підрахунки, які провели у його штабі.

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За паралельним підрахунком голосів, я здобув впевнену перемогу у виборчих перегонах на 208 окрузі, з різницею 1442 голоси. Тепер стає зрозумілою істерика мого опонента Олега Ляшка, який на камери центральних телеканалів здійснював показовий виступ,

– зазначив він.

Своєю чергою Олег Ляшко заявив, що не визнає результат "цих куплених виборів".

"Ми виграли вибори, але влада і її кандидат вкрали у людей право на вільний вибір. Тому ми не визнаємо результатів цих куплених виборів, вимагаємо справедливого розслідування і покарання всіх причетних до масштабного підкупу виборців 208 округу", – написав Ляшко на своїй сторінці Facebook.

За його словами, доказом, що відбулася фальсифікація – це аномально висока явка ,яка на цьому окрузі у 1,5 раза перевищила середню явку по країні й становить близько 50%.

Що відомо про вибори на одномандатному виборчому окрузі №208

Цьогоріч у травні депутата-мажоритарника по 208 округу Давиденка знайшли застреленим. Поруч лежав його особистий пістолет. Поліція розслідує кримінальне провадження за статтею умисне вбивство.

ЦВК оголосила вибори на його місце по 208 округу, і там балотувався Олег Ляшко. Хотів таким чином повернутись в Раду.

За підрахунками 26.62% голосів по його округу, лідирує Олег Ляшко. На другому – "Слуга" Анатолій Гунько, але різниця між ними лише у 0.7%: