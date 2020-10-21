Кандидат на посаду міського голови Києва від партії "За Майбутнє" Сергій Гусовський закликав киян не нехтувати можливістю зробити свідомий вибір через події останніх місяців та COVID-19.

Політик наголосив, що ці вибори – це не тільки вибори мера Києва, це й вибори Київської міської ради. Про це стало відомо з відеопублікації на сторінці "Київ ЗА Майбутнє".

Ловили себе на думці: "не піду на вибори, бо ковід і мій голос нічого не змінить"? Якщо так – вами намагаються маніпулювати. У відео дивіться, чому цим маніпуляціям треба протистояти,

– закликали на сторінці "Київ ЗА Майбутнє".

"Події і новини останніх днів – вони ніби штовхають нас до думки, що не треба йти на вибори. Бо, з одного боку, лячно – COVID-19, ризик зараження… З іншого боку – усі рейтинги кажуть, що все вже вирішено і нема на то ради. Усе це – просто спроба маніпулювати вами.

Подумайте про лікарів і військових, які щодня боронять нас від усіляких загроз. Давайте подумаємо про те, що ці вибори – це не тільки вибори мера Києва, це вибори Київської міської ради. І, відповідно, вони визначать, яким політсилам кияни довірять представляти свої інтереси протягом 5 років. І, між іншим, – чи буде утворена чергова монобільшість", – запевнив Сергій Гусовський.

Політик вважає, що по-справжньому подбати про себе – це у неділю прийти на виборчу дільницю і свідомо проголосувати.

Нагадаємо, кандидат на посаду міського голови Києва від партії "ЗА Майбутнє" Сергій Гусовський став героєм анімованого відеоролика, що у доступній формі пояснює виборцям, як заповнити виборчий бюлетень, не зіпсувавши його.