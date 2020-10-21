Гусовський закликав киян подбати про себе і прийти 25 жовтня на виборчі дільниці
Кандидат на посаду міського голови Києва від партії "За Майбутнє" Сергій Гусовський закликав киян не нехтувати можливістю зробити свідомий вибір через події останніх місяців та COVID-19.
Політик наголосив, що ці вибори – це не тільки вибори мера Києва, це й вибори Київської міської ради. Про це стало відомо з відеопублікації на сторінці "Київ ЗА Майбутнє".
Ловили себе на думці: "не піду на вибори, бо ковід і мій голос нічого не змінить"? Якщо так – вами намагаються маніпулювати. У відео дивіться, чому цим маніпуляціям треба протистояти,
– закликали на сторінці "Київ ЗА Майбутнє".
"Події і новини останніх днів – вони ніби штовхають нас до думки, що не треба йти на вибори. Бо, з одного боку, лячно – COVID-19, ризик зараження… З іншого боку – усі рейтинги кажуть, що все вже вирішено і нема на то ради. Усе це – просто спроба маніпулювати вами.
Подумайте про лікарів і військових, які щодня боронять нас від усіляких загроз. Давайте подумаємо про те, що ці вибори – це не тільки вибори мера Києва, це вибори Київської міської ради. І, відповідно, вони визначать, яким політсилам кияни довірять представляти свої інтереси протягом 5 років. І, між іншим, – чи буде утворена чергова монобільшість", – запевнив Сергій Гусовський.
Політик вважає, що по-справжньому подбати про себе – це у неділю прийти на виборчу дільницю і свідомо проголосувати.
Нагадаємо, кандидат на посаду міського голови Києва від партії "ЗА Майбутнє" Сергій Гусовський став героєм анімованого відеоролика, що у доступній формі пояснює виборцям, як заповнити виборчий бюлетень, не зіпсувавши його.