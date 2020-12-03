Юрій Гусєв 3 грудня очолив державний концерн Укроборонпром. Він розповів, що ще за тиждень до призначення мав зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та отримав перші завдання на посаді.

Всього за минулий тиждень з президентом було декілька зустрічей. Про це Юрій Гусєв розповів на власній пресконференції, повідомляє 24 канал.

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Володимир Зеленський поставив дуже чіткі завдання для трансформації, реформування й створення ефективної системи забезпечення озброєнням і військовою технікою Збройних сил,

– повідомив новий очільник Укроборонпрому.

Зокрема, серед визначених президентом завдань є проведення у 2021 році трансформації Укроборонпрому й створення нових холдингів, які передовсім забезпечуватимуть українську армію якісним озброєнням.

"Мета існування Укроборонпрому – це своєчасне та якісне постачання товарів військового призначення для сил оборони й безпеки України. Це найбільший і головний пріоритет, визначений президентом", – наголосив Юрій Гусєв.

Крім того, він назвав стратегічні продуктові платформи Укроборонпрому:

танк "Оплот",

крилата ракета "Нептун",

ракетний комплекс "Вільха",

тактична бойова машина "Дозор-Б",

БТР-4 та БТР-3,

радіолокаційна станція для радіоелектронної боротьби,

танкові двигуни 6ТД-2/3,

турбіна UTG 32000/5000.

Коротко про призначення Гусєва