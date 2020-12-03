Гусєв, який очолив Укропборонпром, розповів про зустріч з Зеленським й отримані завдання
Юрій Гусєв 3 грудня очолив державний концерн Укроборонпром. Він розповів, що ще за тиждень до призначення мав зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та отримав перші завдання на посаді.
Всього за минулий тиждень з президентом було декілька зустрічей. Про це Юрій Гусєв розповів на власній пресконференції, повідомляє 24 канал.
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Володимир Зеленський поставив дуже чіткі завдання для трансформації, реформування й створення ефективної системи забезпечення озброєнням і військовою технікою Збройних сил,
– повідомив новий очільник Укроборонпрому.
Зокрема, серед визначених президентом завдань є проведення у 2021 році трансформації Укроборонпрому й створення нових холдингів, які передовсім забезпечуватимуть українську армію якісним озброєнням.
"Мета існування Укроборонпрому – це своєчасне та якісне постачання товарів військового призначення для сил оборони й безпеки України. Це найбільший і головний пріоритет, визначений президентом", – наголосив Юрій Гусєв.
Крім того, він назвав стратегічні продуктові платформи Укроборонпрому:
- танк "Оплот",
- крилата ракета "Нептун",
- ракетний комплекс "Вільха",
- тактична бойова машина "Дозор-Б",
- БТР-4 та БТР-3,
- радіолокаційна станція для радіоелектронної боротьби,
- танкові двигуни 6ТД-2/3,
- турбіна UTG 32000/5000.
Коротко про призначення Гусєва
- Президент призначив Юрія Гусєва керівником Укроборонпрому 3 грудня. До цього він майже півтора року очолював Херсонську обласну державну адміністрацію.
- Крім того, він має багатий досвід роботи в українському уряді. Протягом понад 10 років Гусєв встиг попрацювати радником міністрів фінансів, економіки, оборони, інфраструктури й екології.
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