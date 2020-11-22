У Гватемалі – масові протести через поганий бюджет, люди підпалили парламент: відео
У Гватемалі в Латинській Америці 21 листопада почалися масові заворушення. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти уряду, президента, а особливо проти бюджету, у якому суттєво урізали соціальні програми.
Тисячі протестувальників 21 листопада вийшли на вулиці Гватемали – це столиця однойменної країни, розташованої в Латинській Америці. Люди підпалили будівлю парламенту, виламали двері та розбили вікна. Про це розповіли в ABC.
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Зауважимо, депутатів всередині будівлі не було, начебто ніхто з політиків не постраждав. Чого не скажеш про протестувальників – поліція застосувала сльозогінний газ.
Протестувальники у Гватемалі підпалили парламент / Фото з соцмереж
Поліція застосувала проти мітингувальників сльозогінний газ / Фото з соцмереж
Президент Гватемали Алехандро Джамматтеї до людей не вийшов. Він тільки написав у твіттері, що розуміє право громадян на протести, але не дозволить псувати державне майно.
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