У Гватемалі в Латинській Америці 21 листопада почалися масові заворушення. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти уряду, президента, а особливо проти бюджету, у якому суттєво урізали соціальні програми.

Тисячі протестувальників 21 листопада вийшли на вулиці Гватемали – це столиця однойменної країни, розташованої в Латинській Америці. Люди підпалили будівлю парламенту, виламали двері та розбили вікна. Про це розповіли в ABC.

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Зауважимо, депутатів всередині будівлі не було, начебто ніхто з політиків не постраждав. Чого не скажеш про протестувальників – поліція застосувала сльозогінний газ.



Протестувальники у Гватемалі підпалили парламент / Фото з соцмереж



Поліція застосувала проти мітингувальників сльозогінний газ / Фото з соцмереж

Президент Гватемали Алехандро Джамматтеї до людей не вийшов. Він тільки написав у твіттері, що розуміє право громадян на протести, але не дозволить псувати державне майно.

Guatemalan president #Giammattei passed budget which cuts social spending, increases defence spending and Congress food allowance, mismanaged Covid-19 and ETA storm - protesters have stormed Congress building pic.twitter.com/PeQUKV3ZqU — Jorge Martin (@marxistJorge) November 21, 2020

The Congress in #Guatemala is currently on fire right as anti-government protests in the capital are turning violent.



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(Footage via @marvindelcid)pic.twitter.com/qb6GiXyBsZ https://t.co/5fkyAc4cs0 — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) November 21, 2020