Роман Неговєлов спершу був топовим СБУшником, а потім успішним податківцем. Однак у жовтні ДБР затримало його на хабарі у 100 тисяч доларів. Але це тільки перша половина того, що мав отримати Неговєлов.

Посадовець вимагав від керівника одного з фармпідприємств 200 тисяч доларів США за повернення вилучених під час обшуку документів та закриття кримінального провадження. Про це мовиться в розслідуванні журналістів "Наші гроші" на 24 каналі.

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Як далеко ви можете зайти заради 100 тисяч доларів? Ви ж відійдете подалі від людських очей, так? Неговєлов пройшов метрів 100. Хабар йому передавали прямо через дорогу від робочого місця.



Роман Неговєлов знову потрапив у корупційний скандал / Фото ДБР

У п'ятницю Неговєлова затримали, а у понеділок він вже вийшов під 3 мільйони гривень застави. В той же день Нєговєлов вилетів з податкової. Офіційно – за власним бажанням.

Не такий вже він і податківець

Тут є момент – про податкову. Хоча в усіх новинах затримання Нєговєлова пройшло під заголовками "податківець попався на хабарі", але податківцем він на той момент був аж 2 місяці.

Натомість ми, і увесь фармацевтичний ринок, знають його як працівника Служби безпеки України. Бо там він працював понад 10 років. І працював саме за напрямком – фарма.

І про його побори з фармбізнесу, як СБУшника, говорили роками. Однак тієї п'ятниці вперше зловили на гарячому. І вдумайтесь у прайс – лише один хабар – 200 тисяч доларів. Це квартира в центрі Києва або два "крузака".

Що відомо про Романа Неговєлова

Пропрацював він у СБУ 10 років. Спочатку в Київському главку, потім в економічній контррозвідці.

Довідка. Контррозвідувальний захист економіки СБУ насправді має мало спільного з розвідкою. Там акцент на "економіку". Вони дійсно тримають на контролі практично всі сфери.

Неговєлов тут очолював відділ, який курує охорону здоров'я, а значить і фармацевтичний ринок з його багатомільярдними потоками. 10 років Неговєлов працює за бюджетні гроші. В усіх сенсах. 100 тисяч доларів – лише половина хабаря, на якому його взяли, це десь приблизно і є його офіційна зарплата за 10 років.

Статки Неговєлова

Попри це СБУшник Роман Неговєлов оселився у найпонтовішому ЖК столиці – "Новопечерські липки". На його батька записані:

квартира на 100 квадратів;

два паркомісця і на додачу офіс.

Ринкова ціна всього докупи – під мільйон доларів, а це приблизно 5 хабарів, які так зіпсували п'ятничний вечір Неговєлову-молодшому.



Нерухомість колишнього СБУшника / Фото "Наших грошей"

Також є земля впритул до Конча-Заспи. Там зараз будують щось дуже хай-текове і ще INFINITI Q70. Авто, які і все інше, записане на батька, але їздить на ній сам Неговєлов.

"Бідна" мама СБУшника

Мама Неговєлова теж останніми роками активно скуповувала нерухомість. У 2016 році вона купує квартиру в ЖК "Французький квартал" – це бізнес-клас у центрі Києва. Одна тільки ця покупка – половина п'ятничної передачки для її сина.

Того ж року інвестує в ЖК "Автограф". Теж недурно – парк, озера. Але все-таки мама любить центр більше, тому ще через рік – вкладається в новобудову на Печерську.

Де ж батьки взяли такі гроші

Все офіційно записано на батьків, але якщо ви подумали, що вони це самі купили за свої гроші, то ось вам 2 факти:

коли усі ці квартири куплялись, батько Романа Неговєлова вже був пенсіонером і працював в Укртелекомі. На зарплату – щось типу 10 тисяч гривень в місяць;

а мама – вчителька. І на цьому в принципі можна було б завершувати.

І хоча формально батьки Романа скупили собі пів десятка квартир в найпонтовіших ЖК столиці, самі вони лишалися у старій панельці на Троєщині.

Відпочинок Неговєлова

Подорож з правого на лівий берег і назад, то єдина регулярна подорож, яку можуть собі дозволити більшість киян. Але Роман Неговєлов не більшість. Географія його відпусток:

2015 рік – Бангкок;

2016 рік – Амстердам, Стамбул і Нью-Йорк;

2017 рік – Париж і Стамбул;

2018 рік – Катар і Франкфурт;

2019 рік – Дубай.

Важлива деталь – усі оці подорожі тривають зазвичай по 2 – 3 тижні. Дрібні вояжі типу "катнути на вихідні у Відень чи Женеву" – просто не рахуються.



Подорожі Неговєлова / Фото "Наших грошей"

Якими статками володіє дружина Романа Неговєлова – дивіться у програмі.