В Одеській області на хабарі викрили начальника відділу митного посту "Чорноморський". Він через посередника отримав хабар у розмірі 1 125 доларів.

Це вже шостий випадок за пів року, коли в Одеській митниці ловлять посадовців на хабарях. І посадовця, і посередника затримали. Хабар вони вимагали за безперешкодне розмитнення транспортних засобів. Про це написала сама генпрокурор Ірина Венедіктова на власній фейсбук-сторінці.

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Начальника відділу митного посту "Чорноморський" не зупинив факт, що п'ятеро його колег з Одещини вже були затримані цьогоріч прокурорами Офісу Генпрокурора та слідчими ДБР за систематичні "побори",

– зауважила вона.

За словами Венедіктової, "колекція" одеських митників почала поповнюватися у травні з двох начальників відділів митних постів, впійманих на одержанні 2 300 доларів США. У липні їхні колеги з іншого митного посту – начальник відділу та заступник начальника відділу попалися на 2 100 доларах США хабаря за оформлення контейнерів з товарами господарського призначення.



Затримання чиновника / Фото з соцмереж Венедіктової

Того ж місяця на одержанні 1 800 доларів знову викрили начальника відділу митного посту за безперешкодне митне оформлення транспортних засобів.



На хабарі попався начальник відділу митного посту "Чорноморський" / Фото з соцмереж Венедіктової

Двоє з викритих митників вже постали перед судом, триває розгляд справ, щодо решти продовжується слідство.