У Хабаровську люди знов вийшли на вулиці, попри нещодавні масові затримання. Акція протесту, що відбулася 11 жовтня, зібрала приблизно 500 людей.

На акцію прийшли переважно жінки літнього віку. Про це повідомляє місцевий сайт Dvhab.ru.

Що було раніше Силовики жорстко розігнали та побили мітингувальників у Хабаровську: багато затриманих

До слова, це вже 93-й день акцій на підтримку заарештованого Сергія Фургала. Люди вийшли до будівлі регіонального уряду після силового розгону ОМОНу, який відбувся напередодні.

Протестувальники були налаштовані мирно, у руках вони тримали прапори та фотографії Сергія Фургала. Акція протесту тривала зранку і до 14:00 закінчилася.

Люди по черзі брали мікрофон висловлювали незадоволення тим, що уряд Росії допомагає не жителям своєї країни, а інші державам.

Як минула акція протесту у Хабаровську 11 жовтня / Фото Dvhab.ru

Що відбувалося 10 жовтня у Хабаровську: головне

На центральній площі Хабаровська збиралися переважно чоловіки. Один із них кинув камінь у бік будівлі місцевої адміністрації, протестувальники не підтримали цих дій і стали скандувати "Провокаторів геть!".

Один із них кинув камінь у бік будівлі місцевої адміністрації, протестувальники не підтримали цих дій і стали скандувати "Провокаторів геть!". Удень 10 жовтня поліція у російському Хабаровську затримала три десятки людей на акції на підтримку арештованого колишнього губернатора краю Сергія Фургала.

на акції на підтримку арештованого колишнього губернатора краю Сергія Фургала. Поліція вперше розігнала мирний виступ на підтримку Фургала. Акція не була узгоджена з владою, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Зверніть увагу! Протести в Хабаровську почалися після арешту губернатора краю Сергія Фургала 9 липня за звинуваченням в організації вбивств 15 років тому. Він відкидає всі звинувачення. Арешт Фургала пов'язували ще і з голосуванням щодо поправок до Конституції, які дозволяють Володимиру Путіну залишатися на посаді президента ще на два терміни: явка в краї була однією з найгірших по країні.