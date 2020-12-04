Хаджибейський лиман раптово позеленів: чим це загрожує
Хаджибейський лиман під Одесою несподівано змінив колір на зелений. Екологи вже взяли пробу і кажуть, що норма забрудення не перевищена.
Однак, що це за речовина – невідомо. Спершу незвичайне явище помітив відпочивальник, мовиться у ТСН. Вже після цього на місце приїхали екологи.
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На фото здається, що на поверхні води розлили маслянисту речовину. У пробах води хімічних речовин та перевищення норм забруднення не виявили.
Лиман покрився невідомою речовиною / Скриншот
Чому це важливо
Також вони наголошують, що важливо визначити, що ж це за водорості.
Триває промисел риби Хаджибеєвському лимані. Тому, якщо це токсичні організми, то необхідно припиняти промисел, необхідно вилучати продукцію,
– розповів біолог Владислав Балинський.
Яка причина
Вчені припускають, що такий колір можливий через неприродно теплу погоду. Морські біологи теж вважають, що водорості на воді виникли через теплу температуру повітря і моря.
Хаджибейський лиман / Скриншот
Що могло передувати
- Наприкінці листопада Державна екологічна інспекція Одеси також повідомляла, що Хаджибейський лиман забруднює "Інфоксводоканал".
- Під час проведення позапланової перевірки екологи виявили, що філія комунальної служби "Інфокс" скинула забруднюючі речовини у води лиману. При цьому це перевищило встановлені нормативи гранично допустимого скидання, визначених спеціальним дозволом.
- Після перевірки компанії повинна була заплатити понад 25 тисяч гривень штрафу.
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