Хаджибейський лиман під Одесою несподівано змінив колір на зелений. Екологи вже взяли пробу і кажуть, що норма забрудення не перевищена.

Однак, що це за речовина – невідомо. Спершу незвичайне явище помітив відпочивальник, мовиться у ТСН. Вже після цього на місце приїхали екологи.

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На фото здається, що на поверхні води розлили маслянисту речовину. У пробах води хімічних речовин та перевищення норм забруднення не виявили.



Лиман покрився невідомою речовиною / Скриншот Лиман покрився невідомою речовиною / Скриншот

Чому це важливо

Також вони наголошують, що важливо визначити, що ж це за водорості.

Триває промисел риби Хаджибеєвському лимані. Тому, якщо це токсичні організми, то необхідно припиняти промисел, необхідно вилучати продукцію,

– розповів біолог Владислав Балинський.

Яка причина

Вчені припускають, що такий колір можливий через неприродно теплу погоду. Морські біологи теж вважають, що водорості на воді виникли через теплу температуру повітря і моря.



Хаджибейський лиман / Скриншот

Що могло передувати