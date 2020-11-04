Світ застиг, чекаючи, хто виграє президентські вибори у Сполучених Штатах Америки 2020. Бо кожен регіон має свої сподівання щодо нового президента та зважає на вплив Штатів.

Поки що невідомо, хто стане наступним президентом США і очолить Білий Дім. Обидва кандидати будуть там вдруге, Байден був віце-президентом при Обамі, а Трамп обирається на другий термін. Союзники в Європі, суперники в Китаї та Росії та вороги в Ірані та КНДР пильно стежать за процесом та результатом. 24 канал розклав усі їх очікування від головних виборів ув світі в 2020 році, переклавши текст The Washington Post.

Зверніть увагу Вибори президента США: результати у штатах

Європа у невизначеності

У разі перемоги Трампа, це додасть проблем країнам Євросоюзу / ФотоModern Diplomacy

Європейський Союз пережив перші чотири роки Дональда Трампа, але відносини блоку та лідера США значно погіршились. Трамп вимагає від країн Європи платити більше в скарбницю НАТО (тобто більше 2% бюджету), вводив проти ЄС тарифи та мита. Вирішив забрати війська з Німеччини та зневажав лідерів Союзу, підтримуючи відносини з Володимиром Путіним.

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До речі, для РФ Трамп цілком підходяща персона, через яку можна транслювати тези про падіння демократії, вуличні безлади та хаос. Показуючи Росію у більш вигідному світлі, звісно що.

І все ж ЄС та США потребують один одного у непевні часи пандемії та загроз безпеці громадян та урядів. Хтось дивиться на потенційний другий термін Республіканців як на можливість врешті-решт перезапустити відносини, тоді як інші – із занепокоєнням чекають результатів.

Розділення та ненависть дійшли до політичної системи США. Там нема центру, лише полярізація, – написав у Twitter голова комітету з закордонних справ Бундестагу Норберт Рьоттген.

Приватно для WP, у лідерів Європи кажуть, що вони готуються до періоду невизначеності. Одним з тих, хто відкрито підтримав Байдена був мер Лондону Садік Хан, який роками конфліктував з чинним президентом Америки.

За Трампа виступають в основному праві сили в Угорщині та Словенії. Голова уряду останньої Янез Янша вже привітав Трампа з перемогою, хоча це ще далеко не так.

Від Канади до Бразилії: торгівля, допомога, Амазонка

Президенти США та Бразилії давно знайшли спільну мову / Фото CNBC

Канадці з відчаєм спостерігають за своїми південними сусідами. Вони переживають, що американський хаос знайде відображення в самій Канаді.

Через чотири роки, пише видання CBC Canada, США стали символом непрацюючої держави, корупції, расизму, розділення, теорій змови та заворушень. Також, 225 тисяч американців померли від ковіду і уряд досі не може адекватно протистояти пандемії.

Американська політика – другий улюблений спорт Канади після хокею. Канадці занадто довго думали, що вони геть не схожі на американців. Раніше, звинуватити когось у веденні "політики в американському стилі" значило дуже образити. Соціальна та релігійна ідентичність Канади не так прямо залежить від політичної, як це відбувається в США.

Але нічого не може бути гарантовано для загалом спокійної Канади, як довела каденція Дональда Трампа. Він не дуже добре відгукувався про голову уряду Джастіна Трюдо, переробив торговий договір NAFTA. І перші паростки того, що відбувається в Сполучених Штатах, вже можна знайти в країні Кленового Листа.

Наприклад, більш активно збирають гроші, в соцмережах все більше розпалюють суперечки. У випадку Канади, це може підірвати національну єдність.

Найбільш схожий на Трампа політик У Південній Америці Трамп має практичного "брата по розуму та ідеології" – президента Бразилії Жаїра Болсонару. Він, як і Трамп, применшав загрозу пандемії і теж перехворів ковідом. Болсонару теж прихильник авторитарного (навіть диктаторського або військового) правління та освоєння природних ресурсів.

Тому перемога Байдена з більш свідомою екологічною політикою доволі небажана там. Амазонські ліси вже давно потерпають від знищення заради дерева та розвідки покладів нафти. Байден закликав до економічних наслідків для Бразилії, якщо Болсонару не зупиниться.

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Центральна Америка, зокрема Мексика, постійно просить у США допомоги для протистояння навалі мігрантів з більш бідних країн далі на південь та боротьбі з наркотрафіком. Але ціну США виставляють завжди високу. Мехіко – один з головних американських союзників, але навіть там не застраховані від гніву Трампа.

Китай: зміни та індустріальна політика

Китай, незважаючи на всі конфлікти, схильний до другого терміну Трампа / Фото Nikkei Asian Review

Немає нічого дивного, що державні ЗМІ Китаю применшують та принижують вибори в США. Наприклад, Global Times кажуть: "вибори в США проходять як у країні, що розвивається". Пекін вважає, що в Америки "є проблеми з національною конкурентноздатністю...їм потрібні глибокі та серйозні внутрішні реформи".

З іншого боку, в Китаї очікують, що з приходом Байдена "принаймні можна буде відновити діалог на високому рівні", розповів WP Дін Іфань, ексрадник китайського уряду. Байден, мовляв, хоче не лише конкурувати, а й співпрацювати з Китаєм.

Прикро бачити, як демократична система у найбільш розвиненій країні світу сходить з рейок, – зазначив він.

Гонконг, який останнім часом перебуває під дією нового закону КНР про нацбезпеку, бачить у Трампі стримувача китайської експансії на вільне місто. На Тайвані ж навпаки: бояться, що відбудеться замирення з КНР. Анонімно, китайські політики вважають, що "Трамп поглибить внутрішні суперечки в Америці".

Стрімке зростання Китаю, незважаючи на пандемію ковіду, змушують обидві партії обіцяти відновлення промисловості для своїх виборців та використовувати для цього всю силу державної політики. Америка планує виробляти більше товарів у себе вдома, а не купувати за кордоном, хоч це і дешевше.

Зі свого боку, КНР розробила план "Зроблено в Китаї-2025", за яким планує перетворити країну на виробника промислового обладнання, квантового обчислення та аерокосмічної галузі. Це притягує інтерес та змушує змінювати політику. Можна очікувати нову еру промислової конкуренції, це безсумнівно.

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На Близькому Сході, де у Трампа гарне реноме та відносини з Ізраїлем та Саудівською Аравією, чекають його другого терміну. Це, потенційно, може допомогти розв'язати проблему блокади Катара його сусідами та сприяти визнанню Ізраїлю у більшій кількості арабських держав. Втім, протистояння з Іраном залишиться, шансів на оновлення ядерної угоди з Тегераном вже немає.

Як бачимо, кожна частина світу має свої очікування від виборів у США, але по їх результатам багатол чого може змінитися. Або нічого і Америка продовжить свій курс під орудою Дональда Трампа.