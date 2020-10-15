Харків не виконуватиме всі обмеження червоної зони: що заборонять
Кабінет міністрів оновив карантинні зони в Україні 15 жовтня. Через це Харків та ще 7 великих міст потрапили у червону зону.
З 19 жовтня у Харкові почнуть діяти обмеження червоної зони. Однак попри заборону, громадський транспорт у місті не зупинятимуть. Про це в телеграм-каналі повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер.
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Що заборонять у Харкові
- роботу закладів харчування та ТРЦ після 20:00,
- кінотеатри, спортзали та фітнес-центри,
- відвідування соціальних або реабілітаційних установ для сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Додамо, що на Харківщині в лікарнях не вистачає місць для госпіталізації хворих на коронавірус. Завантаженість лікарень становить 75%. Пацієнтів кладуть у коридорах або ж ущільнюють в палатах.
Які обмеження діють у червоній зоні
- Заклади освіти, соціальні установи та розважальні заклади тимчасово закривають.
- Винятком є заклади торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення.
- Приміський, міжміський, внутрішньообласний та міжобласний транспорт не повинні брати пасажирів у такому регіоні.