Кабінет міністрів оновив карантинні зони в Україні 15 жовтня. Через це Харків та ще 7 великих міст потрапили у червону зону.

З 19 жовтня у Харкові почнуть діяти обмеження червоної зони. Однак попри заборону, громадський транспорт у місті не зупинятимуть. Про це в телеграм-каналі повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер.

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Що заборонять у Харкові

роботу закладів харчування та ТРЦ після 20:00,

кінотеатри, спортзали та фітнес-центри,

відвідування соціальних або реабілітаційних установ для сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Додамо, що на Харківщині в лікарнях не вистачає місць для госпіталізації хворих на коронавірус. Завантаженість лікарень становить 75%. Пацієнтів кладуть у коридорах або ж ущільнюють в палатах.

Які обмеження діють у червоній зоні

Заклади освіти, соціальні установи та розважальні заклади тимчасово закривають.

Винятком є заклади торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

Приміський, міжміський, внутрішньообласний та міжобласний транспорт не повинні брати пасажирів у такому регіоні.

Зверніть увагу! Крім Харкова до червоної карантинної зони потрапили ще Полтава, Суми, Хмельницький, Івано-Франківськ, Чернівці, Чернігів та Тернопіль.