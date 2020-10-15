Харків, Полтава та Чернівці потрапляють у червону зону: які обмеження почнуть діяти у містах
Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла Харків, Полтаву та Чернівці до червоної карантинної зони через погану епідеміологічну ситуацію. Нові обмеження почнуть діяти у регіонах з 19 жовтня.
Крім того, у червоній зоні опинилися ще й Новодністровськ та два райони Чернівецької області. Про це повідомляє "Суспільне Буковина".
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Міста та райони, що потрапляють до червоної зони
- Харків;
- Полтава;
- Чернівці;
- Новодністровськ;
- Кельменецький район та Кіцманський райони;
- Люботин;
- Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони.
Зауважимо, що раніше МОЗ визначило декілька критеріїв, за якими населений пункт потрапляє до червоної карантинної зони. Серед цих критеріїв виділяють:
- завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я становить понад 50%;
- середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менша, ніж 24 на 100 тисяч населення впродовж тижня;
- коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу складає понад 11%;
- якщо в місті фіксуватимуть понад 320 випадків на 100 тисяч населення впродовж 14 днів.
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Які обмеження діють у червоній зоні
- Заклади освіти тимчасово закриють. Це ж стосується і розважальних закладів та соціальних установ.
- Винятком є заклади торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення.
- Приміський, міжміський, внутрішньообласний та міжобласний транспорт не братиме пасажирів у регіоні.
- Водночас дозволять роботу закладам, що екстрено надають соцпослуги. Працюватимуть центри обліку безхатьків, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги.
У Полтаві дозволили залишити регулярне і нерегулярне перевезення, роботу кафе, ресторанів, торгово-розважальних центрів, але без розважальних функцій, закладів торговельного та побутового обслуговування населення.
У Харківській міськраді поки не вирішили, чи посилюватимуть карантин у місті після рішення Державної комісії. Рішення щодо карантину планують ухвалити 16 жовтня.
Рано ще для будь-яких коментарів. Ми дізналися про те, що ми опинилися в "червоній зоні" 5 хвилин тому. Після цього треба провести, щонайменше, ТЕБ, виробити проекти рішень на цей ТЕБ. Це не робиться протягом 5 хвилин. Я думаю, що завтра ми все дізнаємося,
– заявив прессекретар міськради Юрій Сидоренко.
Додамо, що у червоній зоні також перебувають Суми та Канів.