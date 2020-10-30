В Харківській області 30 жовтня 9-річний хлопчик постраждав від вибуху. Дитина гралась на приватному подвір’ї й отримала важкі травми.

Від вибуху невідомого предмету у дитини з’явились рвані рани щоки, гомілки й пальців. А ще, на жаль, хлопчик втратив праву кисть. Це сталось у селі Коробочкине, повідомляє поліція Харківської області.

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Очевидно, що дитина знайшла якійсь "цікавий" предмет й не розуміючи усю небезпеку, кинула його на паркан. Також розглядається варіант, що хлопчику хтось дав у руки щось небезпечне.

Місце вибуху / Фото Нацполіції

Поліція з’ясовує, що могло вибухнути й чому так сталось, що у руках дитини був такий небезпечний предмет.

Правоохоронці відкрили справу за декількома статтями: