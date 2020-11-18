СБУ викрила групу зловмисників, які на Харківщині давали людям гроші у борг. Після повернення суми вони вимагали відсотки, нібито накопичені під час користування грошима.

Розмір так званих відсотків перевищував суму кредиту у декілька разів. Про у фейсбуці повідомив речник СБУ Харківської області Владислав Абдула.

Читайте також На АЗС у Закарпатті спецназ блискавично затримав озброєного рецидивіста з наркотиками: відео

Зловмисники залякували людей

У разі несплати "відсотків" зловмисники залучали місцевих криміналів. Ті чинили фізичний та психологічний тиск на жертв та членів їхніх сімей. Зокрема, вони погрожували вбивством, побиттям та викраденням людей.

В одному із задокументованих епізодів злочинної діяльності, учасники групи вимагали від мешканки Харківщини майже 750 тисяч гривень. Вони погрожували жінці та її матері фізичною розправою,

– розповів Абдула.

Ймовірних зловмисників затримали

Під час отримання частини "боргу" у розмірі 6 тисяч доларів правоохоронці затримали організатора злочинної групи.

Наразі поліцейські вирішують питання щодо повідомлення зловмисникам підозри у вчиненні злочину.



На Харківщині група людей тероризувала місцевих жителів



На Харківщині СБУ затримала групу зловмисників