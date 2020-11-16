В Куп'янському районі, що на Харківщині, люди вийшли на протест. Вони перекрили дорогу через відсутність опалення у квартирах та будинках.

На вулицю вийшли мешканці села Курилівка з колишнього військового містечка. Про це повідомили у "Суспільному".

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Чому протестують

Майже півсотні людей перекрили дорогу сполученням Куп'янськ-Ківшарівка, що на Харківщині. Все через відсутність тепла у будинках. Люди вимагали дати опалення у житлові будинки, садочок та школу.

Ми перекрили дорогу, пропускаємо тільки швидкі та надзвичайників – життєво необхідні служби. У нас 14 – 15 градусів у квартирах було, зараз вже менше,

– сказала співорганізаторка акції Алла Герасименко.



Люди перекрили дорогу / Фото "Суспільне"



Вони скаржаться на відсутність опалення у будинках / Фото "Суспільне"

Що кажуть протестувальники

Людям спершу казали, що вже у п'ятницю, 13 листопада, увімкнуть опалення. Лише на перевірку треба здати газовий лічильник. Коли його встановили, мешканцям сказали, що чекають на розпорядження начальника "Обласного інформаційно-технічного центру" на постачання газу. Однак досі люди мерзнуть у власних домівках.

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Чому немає опалення