У квартирах – 14 – 15 градусів: на Харківщині люди перекрили дорогу через відсутність опалення
В Куп'янському районі, що на Харківщині, люди вийшли на протест. Вони перекрили дорогу через відсутність опалення у квартирах та будинках.
На вулицю вийшли мешканці села Курилівка з колишнього військового містечка. Про це повідомили у "Суспільному".
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Чому протестують
Майже півсотні людей перекрили дорогу сполученням Куп'янськ-Ківшарівка, що на Харківщині. Все через відсутність тепла у будинках. Люди вимагали дати опалення у житлові будинки, садочок та школу.
Ми перекрили дорогу, пропускаємо тільки швидкі та надзвичайників – життєво необхідні служби. У нас 14 – 15 градусів у квартирах було, зараз вже менше,
– сказала співорганізаторка акції Алла Герасименко.
Люди перекрили дорогу / Фото "Суспільне"
Вони скаржаться на відсутність опалення у будинках / Фото "Суспільне"
Що кажуть протестувальники
Людям спершу казали, що вже у п'ятницю, 13 листопада, увімкнуть опалення. Лише на перевірку треба здати газовий лічильник. Коли його встановили, мешканцям сказали, що чекають на розпорядження начальника "Обласного інформаційно-технічного центру" на постачання газу. Однак досі люди мерзнуть у власних домівках.
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Чому немає опалення
- Ще 3 листопада повідомили, що у Куп'янську через неукладені договори між "Нафтогазом" та "Куп'янськтеплоенерго" не працюють котельні.
- У міськраді зазначили, що місто має приблизно 30 мільйонів гривень боргів перед "Нафтогазом".
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