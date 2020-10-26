У Харківській області 26 жовтня невідомі напали на Ігоря Швайку біля його власного. Нападники побили битами колишнього міністра аграрної політики і продовольства.

До будинку під’їхала автівка, з неї вийшли двоє у масках і з битами напали на ексміністра. Він живий, але отримав травми голови. Про інцидент розповів сам Швайка у фейсбуці.

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Інцидент стався, коли Швайка копав ділянку за парканом, де планує посадити траву. "Гарний" початок робочого тижня...,

– іронізує політик.

Допомогу йому надали в Люботинській лікарні – "голову зашили".