У Харківській області посмертно нагородили сімох членів екіпажу військового літака Ан-26Ш. Медалі "За зразкову службу Україні" вручили рідним загиблих.

Посмертне нагородження відбулося 21 жовтня у приміщенні Чугуївського об’єднаного райвійськкомату, повідомляє Армія Іnform.

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За самовіддане служіння українському народу та зразкове виконання службового обов’язку посмертно нагородили медаллю "За зразкову службу Україні" сімох членів екіпажу військового літака Ан-26Ш,

– йдеться у повідомленні.

Державні нагороди рідним загиблих льотчиків вручив начальник штабу – перший заступник начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба полковник Андрій Бережний.

Після нагородження присутні вшанували пам’ять військових, які загинули в авіакатастрофі хвилиною мовчання.

Зверніть увагу! Єдиний вцілілий в авіакатастрофі В'ячеслав Золочевський отримав 15 жовтня медаль "За військову службу Україні". Хлопець досі лікується у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Але його самопочуття покращується. Всю інформацію про катастрофу Ан-26 під Чугуєвом – читайте за посиланням.

Посмертне нагородження членів екіпажу літака Ан-26Ш: фото Армія Іnform