У Харкові перед судом постане керівник реабілітаційного закладу. Його звинувачують в насильному утриманні пацієнтів. У людей відбирали гроші, мобілки й ліки. А тих, хто хотів піти – били.

У закладу не було ліцензії та спеціального обладнання для реабілітації таких людей, але послуги були платними. Цю історію розповідають на сайті Харківської обласної прокуратури.

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Людей, які страждають алкоголізмом або ж наркоманією, часто намагаються вилікувати "богом". От і цей заклад належав до "протестантської релігійної громади харизматичного напряму". Так реабілітаційний центр схарактеризували в прокуратурі.

Але його пацієнти становились фактично заручниками – їх силою утримували та не дозволяли спілкуватися з близькими та родичами.

У хворих забирали гроші, документи та навіть ліки. Якщо хтось намагався втекти – ловили й били.

Правоохоронці звільнили з "полону" 7 пацієнтів.

Так виглядає місце, де їх утримували / Фото Харківської обласної прокуратури

Всіх причетних до злочину заарештовано. Керівнику та одному з його підлеглих "світить" до 5 років законного "полону" – тюрми. Щоправда, санкція статті передбачає й обмеження волі на такий самий строк. Останнє слово у справі "скаже" правосуддя.