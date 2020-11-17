Під Харковом 16 листопада в патрульну машину поліції врізався Volkswagen. Автівка копів стояла на узбіччі – правоохоронці прибули на місце іншої ДТП. За пів години до них "приєднався" ще й бензовоз.

Водій вантажівки не впорався з керуванням й перекинувся у кювет. Про інцидент повідомляє поліція Харківської області. Читайте також У Києві дуже дорога Chevrolet Camaro пролетіла крізь паркан швидкісного трамвая: відео Що відомо про обставини аварії під Харковом ДТП сталася на харківській окружній дорозі, коли вже було темно. Поблизу селища Високого зіткнулись Daewoo і Renault.

На місце прибули поліціянти. Свою службову машину вони залишили на узбіччі із включеними маячками. Але її не помітив водій Volkswagen. Його автівка врізалась в патрульну, поки поліціянти приділяли увагу першій ДТП.

Приблизно через пів години з'явився бензовоз. Водій не зміг вчасно об’їхати подвійну аварію й змушений був різко звернути у кювет.

Вантажівка, яка важить 20 тонн, перекинулась й з неї полилось паливо. На щастя, вибуху не сталось. Витік ліквідували рятувальники ДСНС.

Обставини цих ДТП наразі з’ясовують правоохоронці.

Розбита автівка під Харковом / Фото Нацполіції

Патрульна машина після ДТП / Фото Нацполіції

Перекинутий бензовоз / Фото Нацполіції