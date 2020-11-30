Поліцейські розкрили одразу три викрадення машин, які сталися 29 листопада у Краснокутському районі Харківській області. За даними слідчих, "УАЗ", "ВАЗ-2121" та Volkswagen Transporter лише за одну добу викрав 14-річний хлопець..

Про досить серйозні злочини, які, ймовірно, скоїв неповнолітній, повідомили у поліції Харківської області. Сам зловмисник пояснив правоохоронцям, що хотів у такий спосіб навчитися керувати автомобілем.

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Не дивно, що у школяра нічого не вийшло, а всі три автівки він розбив.

Паркан, та 2 дерева

Як кажуть правоохоронці, спочатку хлопець викрав "УАЗ". Але далеко на ньому не поїхав. За кілька метрів від місця паркування машини він виїхав з проїзної частини та врізався у паркан.



"УАЗ" зупинило дерево / Фото пресслужби поліції Харківщини

Потім, за даними кримінальної справи, хлопець пішов до "ВАЗ-2121" із причепом, на якому зніс паркан вже сусіднього будинку та зупинився після удару в дерево.

Наступним від рук юного зловмисника постраждав Volkswagen Transporter, який також врізався у дерево.



Мікроавтобус протаранив паркан та влетів у дерево / Фото пресслужби поліції Києва

Копи кажуть, що всі транспортні засоби перебувають у їхніх законних власників. Однак ремонт автівок обійдеться у чималі суми.

Як покарають школяра

За фактом викрадення автівок слідчі відкрили кримінальну справу. Її санкція передбачає покарання у вигляді 5 років тюрми. Втім, суд може врахувати вік порушника та замінити перебування у в'язниці на умовне.