У Харківській області неподалік Чугуєва 3 грудня сталась ДТП. У рейсовий автобус врізався автомобіль Fiat. У результаті зіткнення постраждали всі, хто перебував у салоні мікроавтобуса. Пасажири рейсового автобуса й водій ушкоджень не отримали.

Аварія сталась на перехресті коли автобус йшов на поворот. Зазначається, що він пропускав зустрічні машини. Про це повідомляє поліція Харківської області.

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Fiat врізався в автобус Neoplan зі всієї сили – у салоні перебували 4 пасажири та водій. Всі вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Пасажири рейсового автобуса й водій не постраждали.

ДТП сталась на автошляху "Київ – Харків – Довжанський" о 18:08 вечора. За фактом аварії правоохоронці відкрили справу.

Наслідки ДТП у Харківській області / Фото Нацполіції

Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.