У Харківській області 28 жовтня стався вибух на газопереробній станції у Дергачівському районі. Внаслідок вибуху загинули щонайменше двоє людей, ще 9 – отримали поранення.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини вибуху в Дергачівському районі, повідомляє поліція Харківської області.

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Вибух трапився близько 11:35 28 жовтня. ДСНС у Харківській області зазначає, що внаслідок вибуху відбулось часткове руйнування будівлі газорегуляторного пункту й загоряння газу.

На місце вибуху терміново виїхали рятувальники, правоохоронці, слідчо оперативна група й керівництво Дергачівського відділку поліції.

Відомо, що причиною інциденту став вибух газу. Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі й причини того, що відбулося.

Двоє людей загинули на місці інциденту внаслідок самого вибуху. Ще 9 людей постраждали – їх з різної важкості травмами госпіталізували.

Вибух на газопереробній станції в Харківській області: дивіться фото