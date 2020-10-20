Жінка, авто якої впало в річку на набережній Харкова, працює у відомстві, яке займається рятуванням людей. 20 жовтня їй самій знадобилася допомога колег.

Вже після того, як інцидент із затонулим автомобілем став найпопулярнішою темою для обговорення у соцмережах, деякі ЗМІ повідомили про те, що Kia вже виставили на продаж. Це не відповідає дійсності, оскільки оголошення про реалізацію цієї автівки давали ще у жовтні 2019. Наразі воно значиться видаленим.

Відомості про власницю KIA Sorento, якій дуже не пощастило відправити кросовер у політ, опублікували у телеграмі "Труха Харків".

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За даними журналістів, жінкою, яку охрестили "харківською русалонькою", виявилася Ганною Січкар. Вона обіймає посаду начальника юридичного сектору ДСНС у Харківській області.

У декларації не значиться

Згідно із відкритими даними, в електронній декларації за 2019 рік ніяких відомостей про позашляховик у Січкар немає. Доповнень про зміну матеріального стану цього року вона також не вносила. То ж цілком можливо, що офіційно машина оформлена на іншу людину.

Авто не продається

Вже після того, як інцидент із затонулим автомобілем став найпопулярнішою темою для обговорення у соцмережах, деякі ЗМІ повідомили про те, що Kia вже виставили на продаж. Це не відповідає дійсності, оскільки оголошення про реалізацію цієї автівки давали ще у жовтні 2019. Наразі воно значиться видаленим.

Авто "харківської русалоньки" не продається. Поки що / скриншот сайту Autoria

Машину вже витягли

Наразі Sorento працівниці ДСНС вже витягли з річки за допомогою крану. Автівку чекає або надсерйозний ремонт, або продаж на розборку. Втім, машини із аналогічними пошкодженнями, які фактично вже не підлягають ремонту, в Україні і справді можуть продаватися як "новенькі".



Kia витягнули з річки / Фото з соцмереж