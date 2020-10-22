У Харківській області хотіли провести незаконний референдум на місцевому рівні. Його проведення було заплановане перед місцевими виборами.

На це миттєво відреагували у СБУ. Незаконний референдум там назвали спробою захоплення влади на місцевому рівні.

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Річ у тім, що селищний голова одного з населених пунктів Лозівського району Харківської області 21 вересня підписав незаконне рішення сесії ради про призначення місцевого референдуму для створення об’єднаної територіальної громади.

Депутати разом із селищним головою вирішили, що нова територіальна громада, центром якої повинен був стати саме їх населений пункт, має об’єднати ще сім сусідніх сіл.

Через проведення референдуму депутати планували надати своєму рішенню статус легітимного.

22 жовтня почалися роботи комісій з проведення місцевого референдуму. Водночас СБУ почала невідкладні слідчі дії для встановлення осіб, причетних до організації референдуму, а також – вилучення речових доказів.

За фактом злочину фактом вже відкрите кримінальне провадження за статтею "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність держави". Санкція статті передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі.

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Детальніше про те, коли Рада прийме закон про референдум і за яких умов його можна буде проводити в Україні – читайте за посиланням.