Харків'янин шантажував детектива ДБР розголошенням таємниць: відео
Мешканець Харкова вимагав від працівника Державного бюро розслідувань та його знайомого 20 тисяч доларів. Гроші він хотів отримати у якості "хабаря" за відкликання стеження за детективом.
Про затримання підозрюваного у вимаганні чималої суми повідомили у ДБР. Як з'ясували слідчі, діяв зловмисник разом з іншими працівниками відомства.
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Обіцяв не повідомляти керівництву
Підозрюваний нібито стверджував, що розголосить керівництву відомості про детектива, які було зібрано під час проведення негласних слідчих дій.
Чоловіка затримали на гарячому / Фото пресслужби ДБР
Працівників ДБР не затримали
Як стверджують у пресслужбі ДБР, харків'янину незабаром можуть повідомити про підозру у вимаганні, вчиненому групою осіб за попередньою змовою. Однак його поплічників, згідно з офіційною інформацією, навіть не встановили. Наразі працівники ДБР "проводять невідкладні слідчі дії спрямовані на встановлення інших причетних осіб".
Цілком можливо, що колеги постраждалого зможуть уникнути відповідальності за злочин, а от харків'янину "світить" від 5 до 10 років тюрми із конфіскацією майна.
Дивіться відео про затримання чоловіка, який вимагав гроші у працівника ДБР онлайн: