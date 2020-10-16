Мешканець Харкова вимагав від працівника Державного бюро розслідувань та його знайомого 20 тисяч доларів. Гроші він хотів отримати у якості "хабаря" за відкликання стеження за детективом.

Про затримання підозрюваного у вимаганні чималої суми повідомили у ДБР. Як з'ясували слідчі, діяв зловмисник разом з іншими працівниками відомства.

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Шантажував правоохоронця чоловік розголошенням особистої інформації, а також обіцяв припинити стеження за ним. Але тільки якщо отримає всю суму.

Обіцяв не повідомляти керівництву

Підозрюваний нібито стверджував, що розголосить керівництву відомості про детектива, які було зібрано під час проведення негласних слідчих дій.



Чоловіка затримали на гарячому / Фото пресслужби ДБР

Працівників ДБР не затримали

Як стверджують у пресслужбі ДБР, харків'янину незабаром можуть повідомити про підозру у вимаганні, вчиненому групою осіб за попередньою змовою. Однак його поплічників, згідно з офіційною інформацією, навіть не встановили. Наразі працівники ДБР "проводять невідкладні слідчі дії спрямовані на встановлення інших причетних осіб".

Цілком можливо, що колеги постраждалого зможуть уникнути відповідальності за злочин, а от харків'янину "світить" від 5 до 10 років тюрми із конфіскацією майна.

Дивіться відео про затримання чоловіка, який вимагав гроші у працівника ДБР онлайн: